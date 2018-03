Everton - Manchester City 1-3 w 32. kolejce. 45 minut wysiłku

Everton przegrał z Manchesterem City 1-3 (0-3) w meczu 32. kolejki Premier League. Zmierzający po mistrzostwo Anglii piłkarze "The Citizens" sprawę wygranej na Goodison Park rozstrzygnęli już przed przerwą. Po zmianie stron oszczędzali się na czekający ich w środę ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi.

- Jesteśmy zaskoczeni faktem, że nasi rywale rozpoczynają ustawieniem z trójką obrońców. Musimy szybko się na to przygotować - powiedział w przedmeczeowej rozmowie menedżer Evertonu Sam Allardyce.

Wkrótce na murawie Goodison Park szybko jednak okazało się, że "Big Sam" i jego podopieczni nie byli w stanie zareagować na taki pomysł taktyczny Pepa Guardioli. Piłkarze zespołu lidera tabeli Premier League bardzo łatwo znajdowali sobie wolne miejsce na murawie i bez większego wysiłku podchodzili pod pole karne Evertonu.

Już w 4. minucie przyniosło to bramkowy efekt. W pole karne wbiegł David Silva, który ratując piłkę przed wyjściem za linię końcową zagrał ją mocno wzdłuż bramki. Tam czekał na nią Leroy Sane i Niemiec atomowym strzałem lewą nogą nie dał szans Jordanowi Pickfordowi.

W 12. minucie znakomitą szansę na doprowadzenie do wyrównania miał Yannick Bolasie, który z bliskiej odległości uderzył piłkę głową nad poprzeczką. Zmarnowaną sytuację najwyraźniej rozpamiętywali nie tylko kibice "The Toffees", ale również ich piłkarze, którzy po kilkunastu sekundach dali się rozklepać gościom z Manchesteru. Całą akcję zakończyło dośrodkowanie Kevina de Bruyne'a i strzał głową Gabriela Jesusa, który w przeciwieństwie do skrzydłowego Evertonu posłał piłkę do siatki.

Dobijanie podłamanych swoją niemocą graczy gospodarzy zakończył w pierwszej połowie Raheem Sterling. "The Citizens" raz jeszcze cierpliwie rozegrali piłkę, po czym jednym podaniem posłali ją za wysoko ustawioną obroną Evertonu. Swoją drugą asystę w sobotnim spotkaniu zanotował w tej sytuacji David Silva, a tym razem jego podanie wykończył zamykający akcję Raheem Sterling.

Po zmianie stron goście wyraźnie zwolnili, tak jakby myślami byli już przy kolejnej wyprawie do Liverpoolu. W środę zagrają przecież na Anfield Road w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko prowadzonej przez Juergena Kloppa drużynie, która jako jedyna pokonała ich w bieżącym sezonie Premier League.

Rozprężenie "The Citizens" wykorzystali gospodarze. W 63. minucie z doskokiem do Bolasiego spóźnili się Nicolas Otamendi i Kyle Walker, a skrzydłowy Evertonu płasko uderzył zza pola karnego. Piłki nie sięgnął Ederson, a ta po odbiciu się od słupka wpadła do jego bramki.

Manchester City wygrał ostatecznie z Evertonem 3:1. Podopieczni Pepa Guardioli już w kolejną sobotę będą mogli świętować zdobycie mistrzostwa Anglii. Aby do tego doszło potrzebują wygranej w zawsze prestiżowych derbach miasta przeciwko Manchesterowi United.

Everton - Manchester City 1-3 (0-3). Raport meczowy

Bramki: 0-1 Leroy Sane (4.), 0-2 Gabriel Jesus (12.), 0-3 Raheem Sterling (37.), 1-3 Yannick Bolasie (63.).

