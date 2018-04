Everton planuje wybudować stadion, jakiego nikt w Anglii nie ma

Słynna "Żółta Ściana" Borussii Dortmund, jedna z najbardziej rozpoznawalnych trybun piłkarskich na świecie, będzie wzorem dla architektów przygotowujących projekt nowego stadionu dla drużyny Evertonu.

Zdjęcie To tu powstanie nowy stadion Evertonu? /PA Sport

Za projekt odpowiada specjalista w dziedzinie obiektów sportowych Amerykanin Dan Mies, który stworzył m.in. takie areny jak Stadio della Roma czy Staples Center, w której mecze w Los Angeles mecze rozgrywają drużyny koszykarskie i jedna hokejowa.

Everton, wzorem innych klubów, planuje przenieść się na większy stadion, co bezpośrednio przekłada się na zyski z tzw. dnia meczowego. Drużyna zmieni zasłużony Goodison Park na nowy obiekt w dokach Bramley-Moore (na zdjęciu). Mies spotkał się z kibicami "The Toffees", którym przedstawił najważniejsze założenia przy projektowaniu nowego stadionu.

- Planujemy przygotowanie bardzo wielkiej południowej trybuny, która powinna być podobna do dortmundzkiej "Żółtej Ściany" - powiedział amerykański architekt.

- W zależność od ostatecznej liczby miejsc na stadionie pojemność trybuny powinna wynosić pomiędzy 12 a 15 tysięcy osób - zdradził i zapowiedział, że chce, aby nowy obiekt Evertonu był "najwspanialszym w angielskim futbolu". Składać się ma na to nie tylko wielka trybuna dla najzagorzalszych kibiców, ale też największe w Anglii telebimy.

Dan Meis podkreślił ponadto, że duży nacisk ma być położony na to, by kibice byli jak najbliżej akcji, co ma być zabiegiem zachowującym chociaż część atmosfery starego Goodison Park. Architekt usłyszał w odpowiedzi, że kibice życzyliby sobie stadionu przynajmniej na 50 tysięcy miejsc.

"Żółta Ściana", słynna na całą Europę stojąca trybuna na Westfalenstadion, gdzie mecze rozgrywa Borussii Dortmund ,może pomieścić 25 tysięcy osób.

kip

