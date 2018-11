FA potwierdziła oficjalne pożegnanie Rooneya w reprezentacji Anglii

Wayne Rooney otrzyma powołanie na listopadowe zgrupowanie kadry przez selekcjonera Garetha Southgate'a, dzięki czemu wystąpi w reprezentacji 120. raz i w ten sposób pożegna się z drużyną narodową - angielska federacja piłkarska potwierdziła zapowiedzi lokalnych mediów. 15 listopada Anglia zagra na Wembley z USA, a trzy dni później zmierzy się z Chorwacją w Lidze Narodów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cudowny rzut wolny Wayne'a Rooneya. Wideo Eurosport

33-letni Rooney to najlepszy strzelec w historii reprezentacji Anglii, dla której zdobył 53 gole. Po raz ostatni były zawodnik Manchesteru United i Evertonu zagrał w kadrze w listopadzie 2016 roku przeciwko Szkocji. - Jestem bardzo podekscytowany i to niezwykle miłe, że mogę znów zagrać na Wembley - powiedział były kapitan angielskiej drużyny.

Reklama

- Chciałem podziękować Garethowi Southgate'owi i FA za zaproszenie i za pomoc we wsparciu mojej fundacji. Gra w reprezentacji Anglii była największym zaszczytem w karierze. 120. i ostatni mecz będzie dla mnie wyjątkowym momentem. Tak się składa, że to mecz z USA, więc mam nadzieję, że kibice obu drużyn będą zadowoleni - stwierdził Rooney, mając zapewne na myśli fakt, że w ostatnim sezonie występował z powodzeniem w amerykańskim DC United.

W 2003 roku Rooney został najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji Anglii, a dwanaście lata później odebrał legendarnemu Sir Bobby'emu Charltonowi miano najskuteczniejszego zawodnika w drużynie narodowej.

Bramkostrzelny napastnik wystąpił z angielską kadrą w trzech mistrzostwach świata i zaliczył też taką samą liczbę mistrzostw Europy. Rooney zaczynał piłkarską karierę w Evertonie, skąd przeniósł się do Manchesteru United, gdzie występował przez 13 sezonów. Na koniec kariery doświadczony piłkarz wrócił na krótko do Evertonu, po czym wyjechał do Major League Soccer w USA.

Wszystko wskazuje na to, że w spotkaniu z Amerykanami Rooney nie wystąpi od pierwszej minuty i nie będzie kapitanem, tylko wejdzie z ławki. Spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi jest również meczem charytatywnym, z którego część dochodu zostanie przekazane fundacji Rooneya zajmującej się pomocą dzieciom upośledzonym.

Trzy dni po meczu z USA Anglicy zagrają z Chorwacją w Lidze Narodów.

kip