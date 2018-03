Fabiański bezradny na Old Trafford. Krychowiak znów nie powąchał murawy

Nie było to udane popołudnie dla drużyn Premier League z Polakami w składach. Swansea City przegrało na wyjeździe z Manchesterem United 0-2. Łukasz Fabiański miał niewiele do powiedzenia przy straconych golach, choć gdyby nie on, "Łabędzie" przegrałby wyżej. Drugi mecz z rzędu tylko z ławki rezerwowych obejrzał Grzegorz Krychowiak. Jego West Bromwich Albion przegrało u siebie z Burnley 1-2.

Zdjęcie As Manchesteru United Alexis Sanchez cieszy się z gola razem z Romelu Lukaku (z lewej) /Reuters

Liverpool po sobotniej wygranej na wyjeździe 2-1 z Crystal Palace wyprzedził w tabeli Manchester United. „The Reds” krótko cieszyli się z zajmowania pozycji wicelidera Premier League. „Czerwone Diabły” bez większych problemów poradziły sobie na Old Trafford ze Swansea City.

„Łabędzie” pod wodzą Carlosa Carvalhala zaczęły punktować w ostatnich tygodniach i oddaliły się od strefy spadkowej. Przeciwko United piłkarze walijskiej drużyny nie mieli jednak zbyt wiele do powiedzenia. Już w 5. minucie Łukasza Fabiańskiego pokonał Romelu Lukaku. Belg wykończył koronkową akcję swojego zespołu. Polski bramkarz był bez szans.

Chwilę później to „Fabian” był górą w pojedynku z rosłym napastnikiem gospodarzy. Lukaku oddał płaski strzał z prawej strony pola karnego, a golkiper Swansea City sięgnął piłki końcami palców.

Niestety dla „Łabędzi”, w 20. minucie ekipa Jose Mourinho podwyższyła prowadzenie. Jesse Lingard zagrał idealnie w tempo do Alexisa Sancheza, a ten popisał się precyzyjnym strzałem przy słupku. I tym razem Fabiański niewiele mógł zrobić.

Niemal przez godzinę przy liczbie strzałów gości widniało wielkie zero. Dopiero w 59. minucie Davida De Geę sprawdził rezerwowy Tammy Abraham. Hiszpan w znakomitym stylu sparował strzał Anglika, który kilka sekund później ponownie zatrudnił bramkarza United. I tym razem De Gea nie dał się zaskoczyć.

W 81. minucie znów z dobrej strony pokazał się Fabiański. Z bliska strzelał Lukaku, ale Polak był dobrze ustawiony. „Fabian” był zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się piłkarzem w swojej drużynie, ale na niewiele się to zdało.

Ósma ligowa porażka z rzędu West Bromwich Albion stała się faktem. Tym razem „The Baggies” nie zdołali u siebie ugrać choćby punktu w starciu z Burnley. Przyjezdni wygrali 2-1. Wynik meczu w 22. minucie otworzył Ashley Barnes, który w ekwilibrystyczny sposób pokonał Bena Fostera. Kwadrans przed końcem dla „The Clarets” trafił Chris Wood.

Gospodarzy stać było tylko na honorowe trafienie autorstwa Salomona Rondona. W 84. minucie reprezentant Wenezueli zmniejszył rozmiary porażki.

Podobnie jak w poprzedniej kolejce, tak i tym razem całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Grzegorz Krychowiak.

Sytuacja WBA w tabeli jest beznadziejna. Drużynie prowadzonej przez Alana Pardew potrzeba cudu, by utrzymać się w Premier League. Sześć kolejek przed końcem sezonu „The Baggies” do bezpiecznego miejsca tracą aż 10 punktów.