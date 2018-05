Fabinho: Wzmocniłem giganta

Przez gorzki okres przechodzą po przegranym finale Ligi Mistrzów kibice Liverpoolu, więc klub stara się im go poprawić. Zespół z Anfield ogłosił już transfer Fabinho. Były zawodnik AS Monaco jest pod wrażeniem nowego klubu i także słodzi fanom „The Reds”.

Brazylijski pomocnik opuścił Księstwo Monako po pięciu latach i 225 występach, które udało mu się tam uzbierać. W ekipie zeszłorocznych półfinalistów Ligi Mistrzów zaimponował na tyle, że poczynił sportowy krok do przodu i przeszedł do ekipy tegorocznych finalistów. W poniedziałek przeszedł już testy medyczne w nowym miejscu pracy i z uśmiechem na ustach prezentował się w czerwonej koszulce.

- Jestem bardzo podekscytowany tym przejściem. To jest coś, czego zawsze oczekiwałem od swojej kariery. Trafić do europejskiego giganta. Infrastruktura klubowa prezentuje się wyjątkowo. Nie mogę się doczekać czasu spędzonego tutaj i momentu, w którym będę mógł już przywdziewać klubowe barwy i grać dla tej wspaniałej publiki na Anfield – 24-latek nie mógł nachwalić się „The Reds” w wywiadzie dla ich oficjalnej strony.

Entuzjazm podziela Juergen Klopp, temu zależało na tym, aby wzmocnić środek pola. Zwłaszcza zważywszy na to, że zespół opuścił Emre Can. Niemiec po sezonie na zasadzie wolnego transferu przejdzie do Juventusu. – Podpisaliśmy fantastycznego piłkarza i fantastycznego człowieka. Jego osobowość, charakter i nastawienie podczas treningów imponuje każdego dnia. „Fab” może grać na wielu pozycjach. Może być defensywnym pomocnikiem, może być środkowym pomocnikiem, może być prawym obrońcą. Naprawdę fajnie – menedżer LFC tylko uśmiechał się na liczbę boiskowych możliwości, jaką jego nowy zawodnik będzie mu w stanie zapewnić.