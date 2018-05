Fabregas obwinił atak za słaby sezon Chelsea

Po znakomitym poprzednim sezonie Chelsea najpewniej nie wystąpi w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Cesc Fabregas znalazł powód słabej dyspozycji drużyny, która wywalczyła tytuł mistrzowski przed rokiem. - Największy problem w tym sezonie był z przodu - ocenił Hiszpan.

Hiszpański pomocnik Chelsea jest przekonany, że zespołowi brakuje wykończenia. Właśnie słaba postawa napastników ma mieć największy wpływ na niskie miejsce w tabeli. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Premier League "The Blues" zajmują piąte miejsce i ich występ w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów stoi pod dużym znakiem zapytania.

Wystarczy przeanalizować statystyki bramek zdobytych i straconych, by wyciągnąć podobne wnioski, jak Cesc Fabregas. W poprzednich rozgrywkach w 38 meczach Chelsea straciła 33 gole, co daje średnią 0,87 gola na mecz. I choć ich defensywny rekord pozostał na podobnym poziomie w tym sezonie - 34 bramki stracone w 36 spotkaniach (0,94 gola na mecz), to liczba trafień mocno ucierpiała.

Miniona kampania, to głównie zasługa 20 goli Diego Costy, któremu dorównywał Eden Hazard z 16 trafieniami. Chelsea skończyła sezon z 85 bramkami, co dało jej 2,24 gola na mecz. Teraz średnia spadła do 1,69.

Po odejściu Costy, który wrócił do Atletico Madryt, klubowym liderem strzelców jest Hazard z 12 trafieniami z 61 całego zespołu. Kompletnym niewypałem transferowym okazał się Alvaro Morata. Hiszpański napastnik trafił latem na Stamford Bridge za 70 mln funtów, a zdobył jedynie 11 bramek.

Forma "The Blues" zwyżkuje, wygrali oni pięć ostatnich spotkań w różnych rozgrywkach, ale Fabregas nie jest wielkim optymistą. - Stwarzamy więcej okazji strzeleckich i zwyciężamy, to jest najważniejsze. Defensywnie też nieźle się spisujemy, bo nie tracimy bramek. Najgorsze, że mogliśmy wygrać wiele więcej, gdybyśmy tylko wykorzystywali swoje szanse tak, jak było w ubiegłym roku - podsumował Hiszpan.

Fabregas w 31 występach strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty.

