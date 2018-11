Frank Lampard: Miałem szczęście, że mogłem tu wrócić

Derby prowadzone przez Franka Lamparda odpadło z Pucharu Ligi po porażce 2-3 z klubem, w którym szkoleniowiec dorobił się statusu legendy w czasach aktywnej piłkarskiej kariery. Z tego powodu niepowodzenie na Stamford Bridge prawie w ogóle nie bolało. Lampard debiutuje na ławce trenerskiej w tym sezonie.

40-letni Anglik w samej tylko Premier League rozegrał grubo ponad 400 meczów w barwach londyńskiej drużyny i stał się najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu. W tym sezonie, czyli w dwa lata po zakończeniu kariery piłkarskiej, Lampard rozpoczął nowy etap w życiu, jakim jest praca szkoleniowa. Szansę debiutu otrzymał w drugoligowym Derby County i idzie mu naprawdę nieźle. Najbardziej wyrazistym jak dotąd sukcesem trenera Lamparda było wyeliminowanie Manchesteru United w Pucharze Ligi.

W czwartej rundzie tych rozgrywek los zgotował Anglikowi emocjonalną podróż na Stamford Bridge na mecz z Chelsea. Derby odpadło po porażce 2-3, ale zaprezentowało się z bardzo dobrej strony i gdyby skuteczność była nieco lepsza, a do tego dopisałoby szczęście, to wynik mógłby być inny. Lampard nie czuł jednak rozczarowania, bo gorycz z przegranego meczu osłodził mu rywal, z którym jest mocno związany.

- Jestem bardzo wdzięczny kibicom Chelsea. Wiedzą, co do nich czuję. Odchodziłem z klubu jakby tylnymi drzwiami. Trochę mnie to zasmuciło w tamtym czasie, ale dziś to się nie liczy. Wiążą mnie z tym miejscem wyłącznie wspaniałe wspomnienia. Mam po prostu szczęście, że mogłem tutaj wrócić i byłem potraktowany w ten sposób - powiedział po meczu Lampard w rozmowie ze Sky Sports.

Derby dość nieszczęśliwie straciło dwie pierwsze bramki po samobójach. Niefortunnie swojego bramkarza pokonali Fikayo Tomori i Richard Keogh. Niewykluczone, że gdyby nie sporych rozmiarów pech trener-debiutant miałby do kolekcji kolejny imponujący rezultat z mocnym przeciwnikiem.

- Jestem dumny. W ogóle mnie to nie smuci. Widziałem świetny występ i to sprawia, że jestem zadowolony. Jak rozmawiałem na boisku z ludźmi ze sztabu szkoleniowego, to chwalili jak dobrze graliśmy - mówił.

- Szanuję były klub, ale jestem dumny z zawodników Derby County. Tomori i Keogh od początku sezonu radzą sobie doskonale. Nie mam żadnych pretensji o błędy, bo takie rzeczy się zdarzają. Zwykle rzadko się bywa, by aż dwukrotnie w jednym meczu doszło do dwóch takich sytuacji, ale nam się to przytrafiło. Wiadomo było, że oni będą mieć piłkę i kontrolować pewne elementy gry, ale jeśli popatrzycie na dobre okazje, to my mieliśmy ich więcej. Myślę, że zasłużyliśmy na remis pod względem stworzonych szans - podsumował Frank Lampard.

