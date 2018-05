Frank Lampard potwierdza ofertę z Derby County

Frank Lampard może wkrótce zostać szkoleniowcem grającego w Championship Derby County. Legendarny angielski pomocnik potwierdził, że otrzymał ofertę z klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii: Derby County - Manchester United. Wideo © 2016 Associated Press

Dla Lamparda praca w Derby byłaby debiutem na trenerskiej ławce. Długoletni kapitan Chelsea Londyn, który w Premier League zagrał ponad 600 razy, a w Lidze Mistrzów wystąpił ponad 100-krotnie, w lutym zeszłego roku zakończył karierę piłkarską i od tamtego czasu udziela się jako ekspert telewizyjny.

Reklama

To właśnie na antenie stacji "BT Sport" Lampard potwierdził negocjacje z Derby.

- To prawda, że otrzymałem interesującą ofertę. Derby to ambitny klub, ze wspaniałą historią, co bardzo mi się podoba. Zobaczymy, do czego doprowadzą rozmowy - opowiedział Anglik.

Derby w zakończonym niedawno sezonie zajęło szóste miejsce na zapleczu angielskiej Premier League. Zarządowi klubu marzy się powrót do elity, w której grali ostatnio w sezonie 2007/08.

Derby to dwukrotny mistrz Anglii z sezonów 1971/72 i 1974/75.

WG

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Wideo Frank Lampard odchodzi z New York City FC. Wideo