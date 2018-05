"Gerrard pociągnie za sobą Grabarę? Niewykluczone”

W piątek Steven Gerrard został ogłoszony nowym menedżerem Rangers FC. Legenda "The Reds” ma pomóc w odbudowie szkockiego giganta. - Liga szkocka nie jest może zbyt wymagająca, ale stanowi doskonałe pole do popisu dla młodych menedżerów - mówi w rozmowie z Eurosport.interia.pl Radosław Chmiel, koordynator do spraw mediów społecznościowych w Liverpool FC oraz redaktor magazynu "Polish Reds".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Jak Liverpool może pokonać Real? Wideo Eurosport

Będzie to pierwsza praca w tej roli dla Gerrarda w dorosłym futbolu. Do tej pory prowadził on tylko zespół Liverpoolu U-18.

Reklama

- O przejęciu sterów w drużynie z Glasgow przez Gerrarda mówiło się już od ponad tygodnia. Sam nie do końca w to wierzyłem, choć rozum podpowiadał, że to dobry ruch dla samego zainteresowanego. Dodając do tego jeszcze to, co działo się ostatnio z asystentem Juergena Kloppa, Zeljko Buvacem, wydawało się, że jego miejsce tymczasowo zajmie właśnie Gerrard. Stało się jednak inaczej - mówi Chmiel.

- To dla niego niesamowita okazja, by pokazać swoje umiejętności trenerskie w dorosłej piłce. Liga szkocka może nie jest zbyt wymagająca, ale to idealne pole do popisu dla młodych menedżerów. „Stevie G” będzie miał też szansę stanąć oko w oko ze swoim byłym szefem, Brendanem Rodgersem, który prowadzi Celtic. Dodaje to nowego smaku w odwiecznej rywalizacji tych drużyn - kontynuuje.

Asystentem Gerrarda w Rangers będzie były reprezentant Szkocji oraz rozgrywający m.in. Liverpoolu Gary McAllister. Do Glasgow przeniosą się także Tom Culshaw, który pomagał Gerrardowi w zespole „The Reds” U-18, trener przygotowania fizycznego Jordan Milsom oraz Michael Beale, do tej pory pełniący w Liverpoolu funkcję dyrektora ds. treningu Fundacji LFC. Wiele wskazuje na to, że do szkockiej drużyny mogą również wkrótce trafić na wypożyczenia utalentowani gracze Liverpoolu. Czy wśród nich będzie bramkarz Kamil Grabara?

- Niewykluczone. Przed Kamilem bardzo ważny okres przygotowawczy, ale uważam, że w najbliższym sezonie powinien on już ogrywać się w dorosłych rozgrywkach. Myślę, że Rangers byłoby dla niego dobrym rozwiązaniem - ocenia Chmiel.

Przed Gerrardem trudne zadanie. Powoli odradzającemu się po ogromnych problemach finansowych szkockiemu gigantowi, nadal jeszcze sporo brakuje do nawiązania walki z Celtikiem. Czy były reprezentant Anglii sprawi, że w „Old Firm Derby” znów powody do radości będą mieli fani „The Gers”? Ostatnia konfrontacja zakończyła się dla Rangers porażką aż 0-5.

- Steven, dzięki pracy z drużynami młodzieżowymi U-18 i prowadzeniu zespołu U-19 w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, nabył na tyle doświadczenia w trenerce, że powinien sobie spokojnie poradzić. Czy jest to krok w stronę przyszłego objęcia posady na Anfield? Niewykluczone, a dla kibiców Liverpoolu z pewnością byłoby to kolejne spełnienie marzeń - kończy Chmiel.

Zdjęcie Steven Gerrard /PA Sport '





Mateusz Kalina