Glen Johnson został bez klubu

Po spadku z Premier League, nowy menedżer Stoke City Gary Rowett zabrał się za wietrzenie szatni. W piątek za grę w ekipie „The Potters” podziękowano Glenowi Johnsonowi.

Zdjęcie Glen Johnson has extended his stay at Stoke /PA Sport

54-krotny reprezentant Anglii ma za sobą bardzo nieudany sezon. Nie łapał się on bowiem do pierwszego składu drużyny, która spadła z Premier League. Johnson wystąpił w zaledwie dziewięciu meczach ligowych. W klubie podziękowano mu miesiąc przed wygaśnięciem kontraktu.

Do Stoke City Johnson trafił w 2015 roku z Liverpoolu. Przez dwa pierwsze sezony miał zazwyczaj pewne miejsce w wyjściowej jedenastce „The Potters”. Teraz nowy menedżer Stoke City Gary Rowett, który na stanowisku zastąpił zwolnionego po spadku Paula Lamberta, uznał, że prawy obrońca nie będzie mu potrzebny w walce o punkty w Championship.

Klub z bet365 Stadium opuścił w piątek także inny doświadczony piłkarz - wolnym graczem został 31-letni pomocnik Stephen Ireland.