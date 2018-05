Grabara kontra Bułka. Pojedynek polskich bramkarzy w Anglii

Ciekawy mecz w finałowej kolejce Premier League 2, czyli angielskiej lidze zespołów U-23! Na Anfield zmierzyły się zespoły Liverpoolu i Chelsea. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że między słupkami obu drużyn stanęli… polscy bramkarze: Kamil Grabara i Marcin Bułka. Górą byli młodzi "The Reds", którzy wysoko pokonali przeciwników z Londynu 5-1.

W barwach gospodarzy wystąpił Grabara, natomiast skład przyjezdnych otwierał Bułka. Gospodarze przypieczętowali tym okazałym zwycięstwem drugie miejsce w rozgrywkach, ustępując jedynie Arsenalowi o dwa punkty.

Bułka lepiej mógł zachować się przy golu na 1-4, kiedy przy rzucie rożnym zrobił kilka kroków do przodu, po czym cofnął się pod linię bramkową. Za moment jeden z piłkarzy "The Reds" skierował głową piłkę do siatki. Stałe fragmenty ogólnie były największym atutem Liverpoolu tego dnia. Piłkarze w czerwonych strojach dwukrotnie trafili po akcjach z rożnych, a po jednym odgwizdany został rzut karny (zagranie ręką) zamieniony na bramkę.

Zespół Chelsea zmniejszył straty przy stanie 0-3, ale potem Bułka kolejne dwa razy musiał wyjąć futbolówkę z siatki. "The Blues" zakończyli rywalizację w Premier League na pozycji ósmej (na 12 zespołów, gdyż liga podzielona jest na dwie dywizje).

Grabara jest wychowankiem Ruchu Chorzów, z którego przyszedł na początku 2016 roku. Z kolei Bułka wypromował się w Escoli Varsovia, a więc szkółce piłkarskiej pod patronatem FC Barcelona. Do Londynu młody golkiper przeniósł się kilka miesięcy po Grabarze, bo latem 2016.