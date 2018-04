Harry Kane dostał gola przy zielonym stoliku

Harry Kane dostał to, czego chciał. Komisja ds. bramek wątpliwych zaliczyła trafienie Anglikowi w meczu ze Stoke. Wcześniej bramkę, która dała Tottenhamowi zwycięstwo na Bet365 Stadium, zaliczono Christianowi Eriksenowi. Kane wciąż wierzy w koronę króla strzelców Premier League. Liderem wyścigu pozostaje Mohamed Salah, piłkarz Liverpoolu z 29 golami. Kane ma cztery mniej.

Zdjęcie Harry Kane’s Premier League tally now stand at 25 after being awarded Spurs’ second goal at Stoke (Nigel French/PA) /PA Sport

- Przysięgam na życie mojej córki, że dotknąłem piłkę po podaniu Eriksena - mówił po wygranej ze Stoke (2-1) Kane. Po wnikliwej analizie, to konto Kane’a, a nie Eriksena, zostało zasilone o następnego ligowego gola.

Reklama

Napastnik Spurs ma obsesję na punkcie strzelania goli. Walczy nie tylko o koronę króla strzelców za obecny sezon Premier League, marzy mu się również prześcignięcie Alana Shearera, lidera klasyfikacji strzelców wszech czasów (260 goli). Kane ma dopiero 103 gole, ale jeszcze wiele lat gry przed sobą.

W tym sezonie do przeskoczenia jest Salah, absolutna rewelacja z Liverpoolu. Egipcjanin uzbierał już 29 ligowych goli. „Wow, naprawdę!?’ - napisał z ironią na swoim koncie na Twitterze Salah, gdy dowiedział się, że Kane upomniał się o gola w meczu ze Stoke. Najzabawniejszy jest fakt, że mało kto dostrzega muśnięcie piłki głową przez Anglika po dośrodkowaniu Eriksena.

Przed Kane'em i Salahem już tylko korespondencyjny pojedynek. Tottenham walczy z Liverpoolem o trzecie miejsce w Premier League. Po 33. kolejkach jest remis - obie ekipy mają po 67 punktów, Tottenham ma jednak w zanadrzu jeden mecz zaległy.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 2017 – rok Harry’ego Kane’a Eurosport

Skib