Harry Kane szybko wraca do zdrowia. Zdąży na Chelsea?

W najbliższą niedzielę na Stamford Bridge dojdzie do hitowych derbów Londynu, w których Chelsea podejmie Tottenham. Trener gości Mauricio Pochettino nie wykluczył, że do składu na to spotkanie wróci kontuzjowany na początku marca Harry Kane.

Autor 24 goli w bieżącym sezonie ligowym doznał urazu w rozegranym 11 marca spotkaniu przeciwko Bournemouth AFC. Kane musiał opuścić boisko w efekcie wślizgu bramkarza rywali Asmira Begovica, a po szczegółowych badaniach okazało się, że doszło u niego do zerwania więzadła w kostce prawej nogi.

Chociaż pierwsze prognozy mówiły nawet o dwumiesięcznej przerwie Anglika, to w ostatnich dniach coraz częściej wspomina się o znacznie szybszym powrocie Kane'a do gry. Temat ten przewinął się również na czwartkowej konferencji prasowej trenera Tottenhamu Mauricio Pochettino.

- Harry jest bardzo pozytywnie nastawiony podczas rehabilitacji i z każdym dniem widzimy u niego postęp - powiedział Argentyńczyk.

Dziennikarze od razu zapytali Pochettino, czy istnieje zatem szansa na pojawienie się Kane'a w składzie Tottenhamu na niedzielne derby Londynu przeciwko Chelsea.

- W tym momencie trudne jest powiedzieć, czy weźmie udział w tym spotkaniu, czy też nie. Jeżeli nie powróci podczas najbliższego weekendu, to mamy nadzieję, że zdąży na kolejny. Decyzję o jego przydatności na mecz z Chelsea podejmiemy w ostatniej chwili - odpowiedział Pochettino.

Do niedzielnego hitu 31. kolejki Premier League czwarty w tabeli Tottenham przystąpi z pięciopunktową przewagą nad sklasyfikowaną o jedną pozycję niżej Chelsea.

