Huddersfield Town - Manchester United 0-2 w 1/8 finału Pucharu Anglii

Dokładnie przed dwoma tygodniami obie te drużyny zagrały przeciwko sobie w 26. kolejce Premier League. Wtedy na Old Trafford piłkarze beniaminka długo stawiali opór potentatom z Manchesteru, lecz po godzinie gry przełamały go gole Romelu Lukaku i Alexisa Sancheza.

W sobotni wieczór kibice Huddersfield Town liczyli jednak, że w meczu 5. rundy Pucharu Anglii ich ulubieńcom uda się powtórzyć sensacyjny wynik z października ubiegłego roku, gdy na John Smith's Stadium pokonali United 2-1. Już w 3. minucie ich wiarę podważył jednak Belg Lukaku, który niczym sprinter wybiegł do prostopadłego podania Juana Maty, a w polu karnym sprytnie odsunął sobie obrońcę rywali, po czym pewnym strzałem prawą nogą umieścił piłkę w bramce gospodarzy.

Po straconym golu piłkarzom Huddersfield długimi fragmentami udawało się zepchnąć Manchester United do defensywy, we własnym polu karnym goście bronili się jednak skutecznie. Cały czas też zagrażali błyskawicznymi kontratakami i po kolejnym z nich w 45. minucie piłkę w bramce gospodarzy umieścił Mata. Po konsultacji z użyciem testowanego w Anglii systemu VAR trafienie Hiszpana nie zostało jednak uznane, gdyż uznano, że w momencie podania Ashleya Younga był on na minimalnym spalonym. Powtórki pozostawiły jednak wiele wątpliwości, czy przypadkiem racja w tej sytuacji nie była po stronie asystenta sędziego, który spalonego się nie dopatrzył.

W 55. minucie goście przeprowadzili kolejny błyskawiczny kontratak, który rozpoczęli we własnym polu karnym broniąc się przed rzutem rożnym piłkarzy Huddersfield. We własnej "szesnastce" znajdował się m.in. Lukaku i to właśnie Belg wyprowadził dynamicznie piłkę z własnej strefy obronnej. Następnie zagrał ją do Sancheza, a Chilijczyk idealnie mu odegrał ją na wolne pole. Mocny fizycznie Lukaku wygrał fizyczną walkę z obrońcami i kilkudziesięciometrowy sprint zakończył precyzyjnym strzałem lewą nogą.

Pozostałe 35 minut spotkania udowodniło, że przygotowana przez Jose Mourinho defensywa w sobotę była nie do przejścia. Jego piłkarze spokojnie dowieźli wygraną 2-0 do końcowego gwizdka sędziego Kevina Frienda i dołączyli do grona ćwierćfinalistów Pucharu Anglii.

Huddersfield Town - Manchester United 0-2 (0-1)

0-1 Romelu Lukaku (3.)

0-2 Romelu Lukaku (55.)

Wojciech Malinowski