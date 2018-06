Jack Wilshere pojedzie ratować karierę nad Bosfor?

Siedemnaście lat spędził w Jack Wilshere w Arsenalu, lecz drogi obu stron w końcu musiały się rozejść. Zawodnik od lata stanie się wolnym agentem i w zagranicznych mediach padają coraz to bardziej zaskakujące nazwy klubów nim zainteresowanych. Tym razem "The Sun" dotarł do informacji o tym, że Anglik jest w Stambule, gdzie ustala szczegóły kontraktu z Fenerbahce.

Zdjęcie Jack Wilshere /PA Sport

"W trakcie rozmowy z nowym trenerem dostałem informację, że choć klub oferował mi nową umowę, to nie mógł mi zaoferować pewnego miejsca w jedenastce drużyny. A mam pewność, że każdy kibic czy obserwator potrafi zrozumieć, jak ważne dla mnie jest to, aby grać regularnie. Każdy dochodzi do pewnego momentu w swojej karierze i w swoim życiu, w którym bez regularnych występów nie jest w stanie funkcjonować. I w takim wieku i momencie kariery jestem właśnie ja" – Wilshere, w zespołach juniorskich "Kanonierów" przebywających już od 2001 roku, poinformował w ostatnich dniach czerwca poprzez oficjalny komunikat.

Podstawą rzeczonego komunikatu był fakt, że pomocnik nie przedłużył umowy z klubem z północnego Londynu i teraz oczekuje nowych wyzwań. Być może te przyjdą z trochę egzotycznej, zwłaszcza dla piłkarza z Wysp Brytyjskich, ligi tureckiej. "The Sun" powołuje się na raporty mediów znad Bosforu, twierdząc, że 34-krotny reprezentant "Synów Albionu" przybył już do Stambułu, jest właściwie na ostatniej prostej negocjacji z przedstawicielami Fenerbahce i jako zawodnik tego klubu powinien zostać przedstawiony w ciągu kilku pierwszych dni lipca.

Wilshere był jednym z najdłużej funkcjonujących zawodników w obecnym składzie Arsenalu. Z armatką na piersi uzbierał 197 spotkań, które okrasił czternastoma bramkami. Kariery na Emirates Stadium na miarę oczekiwań mimo to nie zrobił.