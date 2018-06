Jack Wilshere trafi do Juventusu Turyn?

Nowy trener Arsenalu Unai Emery nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Jackiem Wilsherem. Angielski pomocnik będzie wkrótce dostępny za darmo. Chętnych do pozyskania tego zawodnika nie brakuje.

26-letni Wilshere swego czasu miał wszystko, by stać się na długo podstawowym reprezentantem Anglii. Niestety, dobrze zapowiadającą się karierę storpedowała cała masa różnego rodzaju urazów. Choć po przejściach, Anglik nadal jest zawodnikiem pożądanym przez czołowe kluby. Szczególnie, że wkrótce wygaśnie jego kontrakt z Arsenalem, więc będzie on mógł zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.

Według "The Sun", Wilshere może być bohaterem dość zaskakującej zmiany barw. Anglik jest bowiem przymierzany do Juventusu. Dla mistrza Włoch pozyskanie wychowanka "Kanonierów" byłoby ciekawym uzupełnieniem składu. Ciężko wszak przypuszczać, by gracz z taką historią kontuzji miał być rozważany jako piłkarz pierwszej jedenastki "Starej Damy".

Gdyby Wilshere podpisał kontrakt z Juventusem, zostałby pierwszym Anglikiem w historii tej drużyny.

Mistrz Włoch nie jest jedynym klubem, z którym łączony jest Wilshere. Rozgrywającego obserwują również przedstawiciele Evertonu, Wolverhampton Wanderers, West Ham United i Crystal Palace.

