Jaka przyszłość czeka Johna Terry’ego?

Aston Villa FC nie zdołała awansować w tym sezonie do Premier League. „The Villans” przegrali w finale barażów 0-1 z Fulham. Jednym z zawodników, który miał pomóc drużynie w powrocie do najwyższej ligi miał być John Terry. Teraz doświadczony obrońca najprawdopodobniej odejdzie z klubu.

Wieloletni kapitan Chelsea przed sezonem 2017/18 na zasadzie wolnego transferu zasilił szeregi Aston Villi. Kibice „The Villans” liczyli, że jego doświadczenie pomoże w powrocie do Premier League. Zabrakło niewiele. W sytuacji, w której Aston Villa kolejny rok spędzi w Championship, bardzo prawdopodobne jest odejście Terry’ego do innej drużyny.

Umowa 37-letniego obrońcy z drużyną z Birmingham wygasa 30 czerwca tego roku i na razie niewiele wskazuje na to, by została ona przedłużona o kolejny sezon. Ponoć sam zawodnik o swojej przyszłości ma zadecydować w najbliższych dniach, gdy powróci z urlopu.

Choć wielu sugeruje, że mógł to być dla Terry’ego ostatni sezon w roli piłkarza, bardziej prawdopodobne niż zakończenie kariery wydaje się jej kontynuowanie w mniej wymagającej lidze. Wśród możliwych kierunków wymienia się przejście do jednego z klubów Major League Soccer, grę w Japonii lub Chinach.



