James Collins zwolniony przez West Ham United poprzez e-mail

Doświadczony obrońca James Collins w nowym sezonie nie będzie już piłkarzem West Ham United. Działacze "Młotów" zdecydowali się nie przedłużać kontraktu z Walijczykiem, a o swojej decyzji poinformowali go...za pomocą poczty elektronicznej.

Zdjęcie James Collins (z lewej) /Reuters

34-letni defensor barw West Hamu łącznie bronił przez jedenaście sezonów. Najpierw miało to miejsce w latach 2005-2009, a po trzyletnich występach w Aston Villi powrócił on do drużyny Młotów w 2012 roku. Łącznie rozegrał 188 ligowych spotkań dla drużyny, która od dwóch lat występuje na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Swoim wieloletnim reprezentantom angielskie drużyny często organizują specjalne mecze, z których dochód przeznaczony jest właśnie dla nich. Często bywa to pięknym uhonorowaniem przywiązania piłkarza do klubowych barw. Działacze "Młotów" wybrali jednak diametralnie inną formę rozstania ze swoim piłkarzem, gdyż Collins o nieprzedłużeniu z nim kontraktu dowiedział się poprzez wysłany do niego e-mail.

Walijczyk nie ujawnił dokładnie treści wiadomości, ale dziennik "The Mirror" poinformował, że sposób pożegnania "zaszokował" samego piłkarza.

Zakończony przed tygodniem sezon Premier League West Ham United ukończył na 13. pozycji w tabeli. Collins, który rozegrał w nim trzynaście spotkań, w kwietniu rozmawiał z ówczesnym menedżerem Davidem Moyesem o swojej przyszłości w klubie. Szkot nie był jednak w stanie dać mu żadnych gwarancji, gdyż sam nie mógł być pewien pozostania na ławce trenerskiej "Młotów".

Ostatecznie londyńscy działacze nie zdecydowali się podpisać nowego kontaktu zarówno z Collinsem, jak i z Moyesem, a głównym kandydatem na stanowisko szkoleniowca jest Chilijczyk Manuel Pellegrini.

Wojciech Malinowski