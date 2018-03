Jamie Carragher zawieszony do końca sezonu za haniebny czyn

Telewizja Sky Sports do końca sezonu zawiesiła Jamiego Carraghera, byłego znakomitego obrońcę Liverpoolu, w roli eksperta w studiach meczowych. To efekt żenującego zachowania Carraghera, który opluł kibiców Manchesteru United, w tym 14-letnią dziewczynę.

Zachowanie Carraghera zostało nagrane telefonem, kiedy ekspert wracał autem do domu ze spotkania na Old Trafford, gdzie jego Liverpool przegrał 1-2 z Manchesterem United. Kibic "Czerwonych Diabłów" zaczepiał Carraghera, który w pewnym momencie otworzył szybę i splunął do drugiego samochodu.

Zdarzenie szybko wyciekło do mediów, które szeroko komentowały zachowanie Carraghera. Większość opinii publicznej, jak wynikało chociażby z głosowania na stronie internetowej dziennika "Daily Mail", domagała się zwolnienia eksperta.

W poniedziałek były piłkarz spotkał się z szefami stacji, która zatrudnia go za ponad milion funtów rocznie. Najpierw Carraghera zawieszono w pracy przy poniedziałkowym meczu, a w środę ogłoszono, że nie pojawi się na antenie do końca bieżącego sezonu.

"Jamie wziął całkowitą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło i zapewnimy mu pomoc, jakiej potrzebuje, by mieć pewność, że nic takiego nigdy więcej się nie zdarzy. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu usiądziemy z Jamiem do rozmów i przedyskutujemy, czy jest gotowy, by wrócić do swojej roli" - telewizja Sky Sports poinformowała w oświadczeniu.

Carragher przeprosił za swoje zachowanie najpierw na Twitterze, a we wtorek angielskie telewizje opublikowały wywiad, w którym został skonfrontowany ze swoim haniebnym występkiem i w którym jeszcze raz przeprosił za to, co zaszło.

