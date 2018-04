Jan Bednarek po debiucie w Premier League: Jesteśmy sfrustrowani, bo potrzebujemy punktów

Polski obrońca zadebiutował w Premier League i mimo że strzelił nawet gola, to jego pierwszy występ w barwach Southampton nie był szczęśliwy dla drużyny. "Święci" prowadzili u siebie z Chelsea 2-0, by przegrać 2-3. - Musimy walczyć dalej, bo to jedyny sposób, aby przetrwać - powiedział nasz zawodnik, który strzelił drugiego gola dla ekipy z St. Mary’s.

Gospodarze dobrze zaczęli, prowadzili po bramce Duszana Tadicia w 21. minucie. Kwadrans po zmianie stron wynik poprawił jeszcze dla miejscowych Bednarek ładnym strzałem lewą nogą po dośrodkowaniu z rzutu wolnego.

Jednak dla Polaka i jego zespołu fatalna była końcówka. Kontaktowego gola w 70. minucie strzelił Olivier Giroud. Pięć minut potem do wyrównania doprowadził Eden Hazard, a za chwilę zwycięstwo gościom zapewnił znowu Giroud. W poprzedniej kolejce „Święci” również przegrali 2-3. Wtedy ich pogromcą okazał się Arsenal.

- To był drugi mecz z rzędu z taką samą sytuacją. Jesteśmy sfrustrowani. Potrzebujemy punktów, a przegrywamy w ten sam sposób. Musimy być bardziej skoncentrowani w końcówkach spotkań – mówił Polak w Sky Sports News.

- Od początku byliśmy przekonani, że możemy zwyciężyć, ale rywale to przecież topowa drużyna. Straciliśmy koncentrację i dlatego przegraliśmy. Musimy walczyć dalej, bo to jedyny sposób, aby przetrwać. Trzeba skupić się na ciężkiej pracy, nad graniem bez piłki, a także nad tym, aby być cierpliwym, mając piłkę w posiadaniu. Za wyjątkiem tych dziesięciu minut, w których straciliśmy trzy gole, zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Musimy nadal walczyć – dodawał Jan Bednarek.

FC Southampton zajmuje po tej porażce 18. miejsce w tabeli. Do bezpiecznej pozycji gwarantującej utrzymanie piłkarze prowadzeni przez Marka Hughesa tracą pięć punktów. Do końca sezonu zostało jeszcze tylko pięć kolejek.