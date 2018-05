Jeszcze w tym tygodniu testy Rooneya w DC United?

Wszystko wskazuje na to, że po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Evertonie Wayne Rooney pożegna się z klubem, którego jest wychowankiem. Zdaniem dziennika ”Washington Post” jeszcze w tym tygodniu Anglik ma przejść testy medyczne w klubie MLS DC United.

Ostatni sezon nie był najlepszy w karierze 32-letniego Rooneya. Do stycznia napastnik strzelił 11 goli, ale później nie potrafił zdobyć bramki. W efekcie często siadał na ławce rezerwowych Evertonu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2019 roku, ale Anglik prawdopodobnie go nie wypełni. Wprawdzie w klubie twierdzą, że bardzo na niego liczą w kolejnych rozgrywkach, ale jednocześnie nikt nie powinien robić mu problemów z odejściem, jeśli pojawi się przyzwoita oferta.

Według dziennika ”Washington Post” Rooney w najbliższych dniach zamelduje się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Zawodnik ma przejść testy medyczne w siedzibie DC United i ustalić warunki kontraktu. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, to klub z Waszyngtonu przystąpi do negocjacji z Evertonem. Jednak wcześniej Rooney ma zażądać deklaracji od zarządu i szkoleniowców ”The Toffees”, że będzie pełnił ważną rolę w drużynie. W przeciwnym wypadku poprosi o transfer.

DC United jest gotowe zapłacić za byłego reprezentanta Anglii około 8 milionów euro. Jeśli transakcja rzeczywiście dojdzie do skutku, piłkarz będzie mógł dołączyć do nowego klubu dopiero 20 lipca, gdy w USA zostanie otwarte okno transferowe.

