Joe Hart dołączy do drużyny odwiecznego rywala?

Nadal nie jest znana przyszłość Joe Harta. Bramkarz, który jeszcze nie tak dawno był niepodważalnym numerem jeden w angielskiej reprezentacji, dziś ma ogromne problemy z ustabilizowaniem formy. Niechciany w Manchesterze City zawodnik może trafić do zespołu lokalnego rywala.

Od momentu przyjścia Josepa Guardioli do drużyny „The Citizens”, Hart jest tam graczem niepotrzebnym. Ma już za sobą grę na wypożyczeniu w Torino, miniony sezon, na tych samych zasadach, spędził natomiast w West Hamie United. W oby tych klubach nie zachwycał. Jego słaba forma sprawiła, że Gareth Southgate nie zdecydował się powołać go do swojej kadry, która wkrótce rywalizować będzie na mundialu w Rosji. Harta nie ma nawet na liście rezerwowej.

Kontrakt 31-letniego bramkarza z Manchesterem City wygasa dopiero po sezonie 2018/19. Pewne jest, że u Guardioli na pewno nie zagra, więc szykuje się kolejna zmiana otoczenia. Jak informuje „The Sun”, Hartem zainteresował się Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United. Do odejścia z ekipy „Czerwonych Diabłów” przymierza się Argentyńczyk Sergio Romero i Portugalczyk chciałby mieć solidne zastępstwo na ewentualną absencję Davida de Gei.

Oprócz Harta, do roli drugiego bramkarza w składzie United przymierzani są również Craig Gordon z Celticu i Ben Foster z West Bromwich Albion, który w latach 2005-2010 był już zawodnikiem klubu z Old Trafford.