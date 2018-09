John Terry chce być trenerem

37-letni John Terry, były znakomity obrońca Chelsea i Aston Villi, nie zamierza w najbliższym czasie kończyć kariery i wciąż czeka na oferty, ale kiedy nadejdzie chwila, by powiedzieć sobie "dość", zamierza skupić się na pracy trenerskiej. Obecny menedżer "The Blues" Maurizio Sarri nie ma nic przeciwko, aby Terry wrócił na Stamford Bridge w nowej roli.

Terry miał ofertę ze Spartaka Moskwa, ale po rodzinnej dyskusji zdecydował się jej nie przyjmować. W poprzednim sezonie, po odejściu z Chelsea, doświadczony defensor reprezentował barwy Aston Villi. Na razie były reprezentant Anglii pozostaje bez klubu, ale wciąż liczy, że otrzyma ciekawą propozycję.

- Pierwszy raz od 22 lat spędziłem siedem miłych tygodni z rodziną. Naprawdę wartościowy czas. Potrzebowałem takiego wyłączenia się, żeby spojrzeć na sprawy z innej perspektywy - powiedział Terry.

- Jeszcze nie wiem, co zrobię. Koniec końców chcę być trenerem i nad tym pracuję. Trenowałem każdego dnia. Chciałem być w formie w razie, gdyby coś się pojawiło. Wciąż czekam. Jeszcze jestem niezdecydowany, ale teraz cała koncentracja skupia się na wyrobieniu papierów (trenerskich - przyznał.

Obecny szkoleniowiec "The Blues" Maurizio Sarri nie ma nic przeciwko temu, by Terry dołączył do jego sztabu i przyglądał się pracy z bliska.

- Wszystko zależy od niego - stwierdził Włoch. - Jeśli uważa, że powinien zacząć od prowadzenia juniorów, to niech tak zaczyna. Jeśli chce pracować z moim sztabem, to nie mam nic przeciwko temu - dodał.

Terry wywalczył m.im z Chelsea pięć tytułów mistrza Anglii i raz triumfował z londyńską drużyną w Lidze Mistrzów. Jego były kolega za Stamford Bridge Frank Lampard debiutuje w tym sezonie na trenerskiej ławce w drugoligowym Derby County.



