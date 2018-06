Jonny Evans odchodzi z West Bromwich Albion

West Bromwich Albion pożegnało się w tym sezonie z Premier League, ale część zawodników nie może narzekać na brak ofert ze strony innych klubów. Jednym z nich był Jonny Evans, który porozumiał się z Leicester City.

Zdjęcie Skipper Jonny Evans was one of four players accused of stealing a taxi in Barcelona /PA Sport

30-letni obrońca w WBA grał przez trzy sezony. W swoim kontrakcie zawarł klauzulę, na mocy której może odejść z klubu w przypadku spadku z Premier League. Kwota 3 mln funtów za doświadczonego defensora nie okazała się zaporowa, dlatego posypały się oferty ze strony innych drużyn.

Reklama

Zainteresowani piłkarzem byli przedstawiciele Manchesteru City, ale zdaniem Sky Sports News Evans odrzucił ofertę i zamierza rozpocząć współpracę z Leicester City. „The Throstles” za defensora mają zapłacić w dwóch ratach a transfer ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach.

To nie pierwszy obrońca, który ma dołączyć do „Lisów” podczas letniego okienka transferowego. Wcześniej z klubem związał się 24-letni Ricardo Pereira, który opuścił Porto.

Evans w przeszłości przez wiele sezonów był zawodnikiem Manchesteru United. W Leicester ma zastąpić odchodzącego Roberta Hutha.