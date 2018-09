Jordan Pickford podpisał nowy kontrakt z Evertonem

Jordan Pickford, podstawowy bramkarz Evertonu i reprezentacji Anglii, podpisał nowy kontrakt z klubem z Goodison Park. Umowa obowiązywać będzie do czerwca 2024 roku.

24-letni Pickford występuje w Evertonie od czerwca ubiegłego roku, gdy "The Toffees" za sumę 25 milionów funtów kupili go z Sunderlandu. Najdroższy w historii angielski bramkarz nie tylko szybko wywalczył sobie miejsce w nowym klubie, ale również wygrał rywalizację o koszulkę numer "1" w reprezentacji Anglii i był jej podstawowym golkiperem na tegorocznych mistrzostwach świata w Rosji.

- Kiedy przechodziłem tu w ubiegłym roku, byłem przekonany, że Everton będzie dla mnie właściwym wyborem i idealnym miejscem na dalszy rozwój. To właśnie przejście na Goodison Park i możliwość regularnych występów pozwoliły mi wywalczyć miejsce w reprezentacji Anglii - powiedział Pickford oficjalnej stronie klubu.

- Everton jest wielkim klubem ze wspaniałą historią i zaangażowanymi fanami. Motywuje mnie to w każdym tygodniu do poprawiania swojej gry. Mam też nadzieję, że wciąż będę się dalej rozwijał i kiedyś odniosę z Evertonem duże sukcesy, które pozwolą zostać mi klubową legendą - dodał 24-latek.

Pickford w ubiegłym sezonie wystąpił we wszystkich 38 meczach ligowych "The Toffees". Nie inaczej jest i obecnych rozgrywkach, w których zagrał już 6-krotnie. Póki co drużyna z Goodison Park wygrała jednak tylko jedno spotkanie i w ligowej tabeli zajmuje dopiero 12. miejsce.

