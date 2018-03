Jose Mourinho: Manchester United jest w okresie przejściowym

Choć Jose Mourinho objął Manchester United niemal dwa lata temu, przekonuje, że "Czerwone Diabły" w dalszym ciągu są w okresie przejściowym. Dlatego też kibice z Old Trafford nie mają co marzyć w tym sezonie o mistrzostwie Anglii.

Zdjęcie Jose Mourinho /PA Sport

W debiutanckim sezonie na ławce Mourinho poprowadził Manchester United do zwycięstw w Pucharze Ligi i Lidze Europejskiej. Tak udany sezon teraz się nie powtórzy. Manchester United odpadł z Pucharu Ligi i Ligi Mistrzów, a w Premier League traci do Manchesteru City aż 16 punktów. Mówi się o tym, że tylko ewentualne zdobycie Pucharu Anglii uratuje posadę Jose Mourinho. Atmosfera na Old Trafford gęstnieje, a nerwy udzielają się też Portugalczykowi, który zdecydował się na kolejną w ostatnim czasie tyradę.

- Rozumiem frustrację, rozumiem smutek po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, ale nie rozumiem nic więcej - zaczął swój wywód Mourinho, który jasno dał do zrozumienia, że kibice Manchesteru United powinni mierzyć siły na zamiary.

- W tej chwili w Premier League tak naprawdę mamy jeden zespół, który przez ostatnie lata lepiej przygotował się do tego, żeby być pierwszy w lidze, a do tego 18 klubów, które są za nami. Jeden przed nami, 18 za nami. Oczywiście w przyszłości chcemy, żeby za nami było 19 klubów, ale taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest dla ludzi, którzy myślą, którzy mają rozum, zdrowy rozum, którzy wiedzą, na czym polega sport i że my jesteśmy w okresie przejściowym - atakował krytykantów Mourinho.

- W tym sezonie też próbujemy coś wygrać, zająć drugie miejsce, ponieważ to jest najwyższe miejsce, jakie w tej chwili możemy zająć. Uważam, że jesteśmy w dobrej sytuacji - stwierdził Jose Mourinho.