Jose Mourinho: Nie ma mowy o mistrzostwie

Jose Mourinho, trener Manchesteru United, zgadza się ze stwierdzeniem, że jego zespół jest w tym momencie poza walką o mistrzostwo Anglii.

- Kiedy jesteś poza pierwszą czwórką, to wydaje mi się, że można sobie darować rozmowę o walce o mistrzostwo - powiedział portugalski szkoleniowiec przed wyjazdowym ligowym meczem z będącym w bardzo dobrej formie AFC Bournemouth. "Czerwone Diabły" są dwa miejsca niżej w tabeli od najbliższego rywala, który zajmuje szóstą pozycję.

- Kiedy jesteś w top 4, a ja myślę, że tam będziemy, to dopiero wtedy możesz sprawdzić, ile brakuje, możesz sprawdzić terminarz i sytuację. Ale w tym momencie my nie jesteśmy w takim miejscu, więc punktem wyjścia dla nas jest wygrywanie każdego meczu i zobaczymy, gdzie to nas na koniec grudnia zaprowadzi - mówił.

W poprzednim sezonie Mourinho doprowadził drużynę do wicemistrzostwa, ale bieżące rozgrywki to duże rozczarowanie kibiców, z którym trener cyklicznie musi się mierzyć. Jak na razie najtrudniejszym momentem były następujące po sobie niepowodzenia z Derby County w Pucharze Ligi i z West Hamem United w Premier League. Po tym drugim meczu media wieściły zwolnienie szkoleniowca.

Mourinho przyznaje, że kalendarz meczów nie jest dla jego drużyny korzystny.

- To ma wpływ. Mieliśmy podwójne wyjazdy do Burnley i Watfordu, teraz jest Bournemouth i Manchester City. Przed tym drugim meczem mamy wyjazdowe spotkanie z Juventusem. Mamy wyjazd do Valencii przed Liverpoolem. W tej części sezonu gramy na wyjazdach z potencjalnie najpoważniejszymi kandydatami do tytułu: Liverpoolem, Chelsea i Manchesterem City - zauważył.

- Ale myślę, że pod koniec grudnia, który wyznacza półmetek Premier League, będziemy w lepszej pozycji niż teraz - Jose Mourinho pocieszył na koniec kibiców United.

