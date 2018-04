Jose Mourinho: Wembley nie jest przewagą dla Spurs

Sobotni półfinał Pucharu Anglii zapowiada się znakomicie. Na londyńskim stadionie Wembley Manchester United zmierzy się z Tottenhamem. Ta druga drużyna na co dzień gra właśnie na tym obiekcie. – To moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia – powiedział trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho. Mecz rozpocznie się o godz. 18.15.

Zdjęcie Tottenham i Manchester United powalczą o awans do finału /SID

Spurs w tym sezonie rozgrywają wszystkie domowe mecze właśnie na angielskim stadionie narodowym. Ich stary obiekt White Hart Lane został rozebrany, a nowy jest dopiero w budowie. Wydaje się, że to znajomość Wembley może być dla Tottenhamu pewną przewagą.

Reklama

- Jako trener Interu grałem jeden finał pucharu przeciwko Romie na jej stadionie. To było w 2010 roku i mój zespół wtedy wygrał. Gdy prowadziłem Real w 2013 roku grałem finał w Hiszpanii u siebie na Santiago Bernabeu i przegrałem. Uważam zatem, że przy okazji tak ważnych spotkań i momentów nie ma większego znaczenia, gdzie się gra. Stadion w takim przypadku nie musi być żadną przewagą – powiedział Mourinho.

- W niektórych krajach spotkania w pucharach rozgrywa się na zasadzie losowania. Gra się u siebie, albo na wyjeździe, nie na neutralnej murawie. Ale to tylko piłka nożna. Gdyby był to mecz Tottenham - United to patrzyłbym na to tak samo. W tym momencie gramy na wyjeździe, ale dla nas to to samo, jakbyśmy walczyli na Old Trafford – dodawał szkoleniowiec z Portugalii.

"Czerwone Diabły" mierzyły się z "Kogutami" dziesięciokrotnie w Pucharze Anglii. Dotychczas oba zespoły przechodziły do kolejnej fazy po pięć razy.



Terminarz półfinałów Pucharu Anglii