Josep Guardiola: Nie jestem rasistą

Jednym z najgorętszych tematów klubowego sezonu ogórkowego jest wypowiedź Yayi Toure, który oskarżył Pepa Guardiolę o rasizm. Hiszpański szkoleniowiec wreszcie zareagował na słowa byłego podopiecznego, stwierdziwszy, że ten kłamie.

- Był wobec mnie okrutny. W pewnym momencie zacząłem się nawet zastanawiać, czy nie chodzi o kolor skóry. Nie tylko mnie to nurtuje, już w Barcelonie kilku zawodników myślało podobnie. My, piłkarze z Afryki, nie jesteśmy przez niektórych traktowani w porządku. Guardiola jest jedną z właśnie takich osób. Często miał niewyjaśnione problemy z zawodnikami pochodzącymi z Afryki – te oto słowa, które padły podczas wywiadu Iworyjczyka dla „France Football”, rozpętały prawdziwą burzę w światku piłkarskim.

Guardiola trochę z odpowiedzią na zaczepki Toure, którego prowadził najpierw przez dwa lata w Barcelonie, a później jeszcze przez dwa sezony w Manchesterze City, czekał, ale gdy już w końcu określił się w tej sprawie, to stała się ona jeszcze bardziej interesująca. – Yaya dobrze wie, że nie jestem, nigdy nie byłem rasistą. Co on chce osiągnąć, gdy wygaduje takie rzeczy? – „El Mister” zastanawiał się na antenie Televisio de Catalunya.

- Współpracowaliśmy przez dwa lata, mieliśmy dwa lata, 365 plus 365 dni na to, aby ze sobą rozmawiać. Nawet o takich sprawach. Mogliśmy, ale nie rozmawialiśmy. I gdy on odchodzi (Toure wraz z końcem sezonu 2017-2018 przestał być zawodnikiem Man City, gdyż zakończył się jego kontrakt z klubem – red.) i mówi coś takiego, to... sam nie wiem co powiedzieć – Hiszpan nie potrafił ukryć rozczarowania. – Dajmy sobie z tym spokój. To nie jest tego warte – wymownie zakończył temat.