Josep Guardiola: Premier League trudniej wygrać niż Ligę Mistrzów

Trener Pep Guardiola pociesza kibiców Manchesteru City po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i wskazuje, że Premier League to znacznie trudniejsze rozgrywki do wygrania niż Champions League. "The Citizens" przypieczętują tytuł, jeśli zdobędą trzy punkty w jednym z ostatnich pięciu meczów.

Zdjęcie Josep Guardiola /Getty Images

W sobotę Manchester City pokonał na Wembley Tottenham Hotspur 3-1 i wrócił na zwycięską ścieżkę po porażkach z Liverpoolem w Lidze Mistrzów i Manchesterem United w Premier League. Oznacza to, że do zapewnienia sobie mistrzostwa Anglii drużynie Pepa Guardioli wystarczą trzy punkty w jednym z pięciu ostatnich meczów sezonu. Ale nawet to nie musi być spełnione, jeśli Manchester United przegra w niedzielę z West Bromwich Albion albo z Bournemouth w środę.

Guardiola podkreślił po zwycięstwie z Tottenhamem, że zdobycie mistrzostwa Anglii to nieporównywalnie trudniejsze zadanie niż sięgnięcie po trofeum Ligi Mistrzów.

- Nawet sobie nie wyobrażacie. Dla naszej drużyny i wszystkich innych to mecz co trzy dni. To najtrudniejsza rzecz. Champions League to siedem meczów, jeden zły i wypadasz. W lidze w każdym spotkaniu musisz być z przodu. To jeden z najlepszych sezonów, jakie kiedykolwiek miałem jako trener i menedżer. Taką liczbę goli, okazji i punktów przeciwko takim przeciwnikom mogliśmy uzyskać tylko dlatego, że mamy tak dobrych piłkarzy - stwierdził hiszpański szkoleniowiec, dla którego to drugi sezon w Anglii.

- To było dobre przetarcie, szczególnie po tym, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu. Ten występ był doskonały. Mamy 87 punktów i pięć meczów do końca tylko dlatego, że byliśmy doskonali. Ludzie mówią, że tydzień temu doznaliśmy wielkiej porażki. Liga jest wszystkim. Drużyna grała bardzo dobrze przez dziewięć miesięcy. Na początku to, czego dokonali zawodnicy, wydawało się nierealistyczne. Zasługują na mój wielki szacunek - ocenił Guardiola, który wygrywał jako trener mistrzostwo Hiszpanii z FC Barcelona oraz Niemiec z Bayernem Monachium. Z Barcą triumfował także dwukrotnie w Lidze Mistrzów.



kip