Juergen Klopp nie pójdzie w ślady Juppa Heynckesa

Trener Liverpoolu Juergen Klopp wypowiedział się na temat swojej przyszłości. 50-letni Niemiec przyznał, że po zakończeniu pracy z ”The Reds” uda się na roczny odpoczynek. Ponadto podkreślił, że na pewno nie pójdzie drogą Juppa Heynckesa i nie będzie pracował w zawodzie tak długo. Szkoleniowiec Bayernu ma obecnie 72 lata.

Zdjęcie Jupp Heynckes (z prawej) i Jeurgen Klopp /SID

Klopp rozpoczął pracę szkoleniowca w 2001 roku w FSV Mainz. W 2008 roku przeniósł się do Borussii Dortmund, z którą wywalczył m.in. dwa tytuły mistrzowskie, a od października 2015 r. prowadzi Liverpool. Jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do czerwca 2022 roku. Na dziś nic nie wskazuje, by współpraca miała zakończyć się szybciej. Natomiast Klopp zapewnia, że w porównaniu do większości trenerów prawdopodobnie wcześniej przejdzie na emeryturę.

- To bardzo możliwe, że zakończę karierę zdecydowanie wcześniej od innych trenerów. To bardzo wymagająca praca. Nie chcę umrzeć na trenerskiej ławce. Po Liverpoolu na pewno zrobię sobie roczną przerwę. Ustaliłem to już z rodziną – przyznał.

Nie brakowało spekulacji, że latem Klopp powróci do ojczyzny i przejmie Bayern Monachium. Obecny szkoleniowiec Jupp Heynckes po zakończeniu sezonu powróci na zasłużony odpoczynek.

- W moich kontraktach nigdy nie ma klauzuli odstępnego. Gdyby Bayern był naprawdę zainteresowany, bez względu na to, co chciałbym zrobić, byłby to bardzo skomplikowany ruch. Moja umowa obowiązuje jeszcze przez cztery lata, a w Liverpoolu są ze mnie zadowoleni. Dlatego Bayern nawet nie próbował podjąć rozmów – zdradził Klopp.

- Na pewno nie będę już trenerem w wieku Juppa Heynckesa. Doceniam to, co robi, ale ja nie pójdę tą drogą. Jednak pewnego dnia prawdopodobnie wrócę do Borussii Dortmund, niekoniecznie w roli szkoleniowca. Spędziłem tam cudowne lata – podkreślił.

W obecnym sezonie Liverpool pod wodzą Kloppa powrócił do elity – aktualnie klub z Anfield zajmuje 3. miejsce w tabeli Premier League i zagra w półfinale Ligi Mistrzów z AS Romą.

