Karius dostał ofertę z... trzecioligowego Rimini FC

Antybohater finałowego spotkania Ligi Mistrzów między Liverpoolem i Realem Madryt Loris Karius otrzymał nietypową ofertę. Prezydent występującego we włoskiej Serie C Rimini FC zaproponował golkiperowi roczne wypożyczenie. Zapewnia, że Niemiec będzie mógł się odzyskać "pewność siebie i siłę, by dalej podążać za marzeniami".

To był bez wątpienia najgorszy mecz w karierze Lorisa Kariusa. Niemiecki bramkarz sprezentował dwie bramki Realowi Madryt, który ostatecznie pokonał Liverpool 3-1. Wielu kibiców obecnych na Stadionie Olimpijskim w Kijowie wybaczyło golkiperowi, który zapłakany opuszczał murawę. Jednocześnie niemal pewne jest, że w kolejnym sezonie Karius nie będzie już zawodnikiem klubu z Anfield.

Gdzie będzie występował 25-letni Niemiec? Na ten moment brakuje chętnych na jego usługi. Jednak akces zgłosił jeden klub - trzecioligowe Rimini FC. Prezydent klubu, który w ostatnio zakończonych rozgrywał zajął pierwsze miejsce w Serie D, wyznał, że chce ściągnąć Kariusa na zasadzie rocznego wypożyczenia.

- Chciałbym zaprosić niemieckiego golkipera na kilka dni do Rimini, gościnnego miasta, które często jest odwiedzane przez jego rodaków. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł się z nim spotkać i przypomnieć, że czasem najlepsze życiowe lekcje są również najcięższe i najtrudniej z nich wyjść. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Niestety on przechodził przez to na oczach milionów ludzi. Jednak na koniec najważniejsze jest, żeby porażka nas nie pokonała – napisał prezydent Rimini Giorgio Grassi.

- Chciałbym pomóc Lorisowi, który mógłby zostać świetnym przykładem, że nawet jeśli przegrywasz w futbolu bądź życiu, to nadal jesteś w stanie stanąć na nogi. Dlatego w ramach prezentu urodzinowego oferuję mu roczny kontrakt od Rimini FC. To idealny klub, w którym może odzyskać spokój, pewność siebie i siłę, by dalej podążać za marzeniami – podkreślił.

Czy Karius skorzysta z oferty? Wątpliwe. Niewykluczone, że powróci na zasadzie wypożyczenia do FSV Mainz lub jednego z klubów 2. Bundesligi.

