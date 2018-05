Kibice Evertonu piją najwięcej w Premier League

Nietypową ankietę przeprowadził serwis Footballtips.com. Przepytał on bowiem 2400 pełnoletnich kibiców drużyn Premier League na temat ilości spożywanego przez nich alkoholu, wypalanych papierosów, czy też poziomu zadłużenia. Największe zainteresowanie wzbudziła ta pierwsza kategoria, w której zwyciężyli fani Evertonu.

Zdjęcie Everton fans outside the stadium before the match /Reuters

W komentarzach do wyników brytyjskie media z przekąsem zauważają, że duże ilości spożywanego alkoholu przez fanów "The Toffees" są kolejnym dowodem na to, że nie są oni zadowoleni z pracy wykonywanej przez menedżera Sama Allardyce'a. Przed ostatnią kolejką sezonu Everton zajmuje ósme miejsce w tabeli i tej lokaty już na pewno nie poprawi, może za to stracić ją na rzecz Leicester City.

Fani drużyny z Goodison Park przyznali się, że tygodniowo spożywają 43 jednostki alkoholu. Taką miarę stosuje się właśnie na Wyspach Brytyjskich, a przyjmuje się, że przykładowa jedna pinta (nieco ponad pół litra) piwa zawiera trzy jednostki. Podobną ilość zawiera również powiększony kieliszek wina.

Tuż za fanami "The Toffees" uplasowali się kibice Crystal Palace (40 jednostek), Chelsea (35 jednostek), Tottenhamu (31 jednostek) i Manchesteru United (również 31 jednostek). Ci ostatni zwyciężyli za to w kategorii największych palaczy papierosów, z kolei fani Liverpoolu zwyciężyli w kategorii najbardziej zadłużonych kibiców.

Na dole klasyfikacji spożytego alkoholu znajdują się fani drużyn z południa Anglii. Kibice Bournemouth przyznali się bowiem tylko do pięciu spożytych jednostek, a fani Brighton i Southampton do sześciu.