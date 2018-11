Kickbokser Jo Nattawut oddał cześć właścicielowi Leicester

Hołd dla zmarłego tragicznie właściciela Leicester Vichaia Srivaddhanaprabhy podczas gali sportów walki w Singapurze. Zawodnik muay thai „Smokin” Jo Nattawut podczas widowiska ONE Championship w Singapurze wyszedł do walki w koszulce "The Foxes".

Vichai pod koniec października rozbił się w prywatnym helikopterze nieopodal King Power Stadium. Nikt z pięcioosobowej załogi nie przeżył katastrofy. Trenujący i mieszkający w Stanach Zjednoczonych zawodnik jest rodakiem Srivaddhanaprabhy. Co więcej, w piątek pewnie wygrał z George’em Mannem przez jednogłośną decyzję. Taj seriami ciosów i łokciami spowodował również spore obrażenia na głowie Szkota. Starcie odbyło się na zasadach boksu tajskiego, ale w klatce i w rękawicach do MMA.

Jo Nattawut pochodzi z Nakhon Ratchassimy w Tajlandii, a sporty walki trenuje od dziesiątego roku życia. Rywalizował m.in. na najsłynniejszym stadionie muay thai, czyli Lumpinee w Bangkoku. W 2007 roku ze względów finansowych, koncentrując się na szkole i pracy, a potem wylatując do Stanów Zjednoczonych, do Colorado. Sześć lat później wznowił treningi i zaczął odnosić sukcesy w USA. Jakiś czas później singapurska organizacja MMA ONE Championship zdecydowała się na organizowanie walk uderzanych w muay thai i kickboxingu i zwróciła się do Natthawuta. „Smokin” w ONE stoczył dwie walki. W debiucie pokonał przez KO Francuza Yohanna Draia.