Klopp potwierdził: Emre Can już w tym sezonie nie zagra

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp potwierdził, że niemiecki pomocnik Emre Can nie wystąpi już w bieżącym sezonie. Spowodowane jest to przedłużającą się kontuzją pleców.

Chociaż jeszcze w ubiegłym tygodniu sam Klopp stwierdził, że Can jest bliski powrotu na murawę, to w ostatnich dniach stan zdrowia tego pomocnika ponownie uległ pogorszeniu. Zabrakło go w sobotnich derbach Liverpoolu przeciwko Evertonowi, nie wystąpi również we wtorkowym rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City, w którym "The Reds" bronić będą trzybramkowej zaliczki z pierwszego spotkania.

- Tak, dla niego sezon już się zakończył - powiedział Klopp w rozmowie z reporterem stacji Sky Deutschland, który zapytał go o stan zdrowia Cana.

24-letni środkowy pomocnik po raz ostatni zagrał w barwach Liverpoolu 17 marca w wygranym 5-0 spotkaniu Premier League przeciwko Watfordowi. Niewykluczone, że był to jednocześnie jego pożegnalny występ w drużynie "The Reds".



Can cały czas nie podpisał bowiem nowego kontraktu z klubem z Anfield Road, a jego obecna umowa wygasa z końcem czerwca. Chętnych na jego zatrudnienie wśród czołowych klubów w Europie nie brakuje, a najczęściej wiąże się go z przejściem do Juventusu.

Uraz Cana to problem zarówno dla Kloppa, jak i trenera reprezentacji Niemiec Joachima Loewa. Przedłużający się uraz pleców stawia bowiem pod znakiem zapytania występ tego piłkarza na rozpoczynającym się w połowie czerwca w Rosji mundialu, podczas którego Niemcy bronić będą zdobytego przed czterema laty tytułu mistrza świata.

Wojciech Malinowski