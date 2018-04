Kluby Premier League straciły majątek na transferach, ale... i tak zarobiły pół miliarda funtów

Tym razem nie chodzi o wyniki na boisku, ale to co dzieje się poza nim. 500 milionów funtów, czyli 575 mln euro zarobiły łącznie w ubiegłym sezonie kluby Premier League – wynika z opublikowanego właśnie zestawienia firmy doradczej Deloitte. Liga angielska jest zdecydowanie najbogatsza na świecie, ale takich pieniędzy jeszcze nigdy nie zarobiła.

To efekt przede wszystkim nowego kontraktu na prawa telewizyjne.

Ta kwota byłaby jeszcze zdecydowanie wyższa - ok. miliarda funtów - gdyby nie pokaźny, ponad 400-milionowy (!) deficyt na rynku transferowym. Okazuje się jednak, że nawet takie straty nie powodują, iż angielskie drużyny muszą oszczędniej wydawać pieniądze. Wpływy za prawa do transmisji telewizyjnych rekompensują to z ogromnym naddatkiem.



Przypomnijmy, na lata 2016-2019 Premier League ma wynegocjowaną umowę w łącznej wysokości 6,92 mld euro.

- Stało się to, co przewidywaliśmy. Nowa umowa na pokazywanie ligi angielskiej sprawiła, że dochody klubów osiągnęły rekordowe sumy - mówi Dan Jones, który opracowywał zestawienie dla Deloitte.

Warto zauważyć, że jednocześnie wzrosły - i to wyraźnie, o 9 procent - wynagrodzenia piłkarzy grających w Premier League. Ich skumulowany poziom doszedł już do 2,5 mld funtów. Wzrost obrotów jest jednak procentowo jeszcze większy.

Władze ligi hiszpańskiej ogłosiły dzień wcześniej, że dochody Primera Division wyniosły 234 mln euro.

