Kolejne zmiany w Everton FC. Będzie nowy trener

Sam Allardyce odejdzie z Everton FC. Taką informację podało Sky Sports. Preferowanym przez zarząd kandydatem na jego następcę jest były szkoleniowiec Watfordu Marco Silva. W klubie z Liverpoolu to kolejna zmiana w ostatnim czasie.

Większościowy udziałowiec Evertonu Farhad Moshiri zamierza spotkać się z trenerem Samem Allardyce’em w środę. Wszystko wskazuje na to, że jego półroczna przygoda z drużyną „The Toffees” dobiegnie końca. Doświadczony menedżer nie będzie stratny, bo pożegnanie się z nim będzie oznaczać wypłatę odprawy w wysokości 6 mln funtów.

Na Goodison Park mają już wymarzonego następcę Allardyce’a. Everton próbował ściągnąć go listopadzie, ale bez skutku. Wówczas oferowali Watfordowi nawet 12 mln funtów za zerwanie przez portugalskiego menedżera kontraktu, ale „The Hornets” pozostali nieugięci.

63-letni trener, który nigdy nie spadł ze swoim zespołem, doprowadził Everton do 8. miejsca w Premier League. W ostatnich 9 ligowych spotkaniach poniósł jedynie 2 porażki. - Mam proste zadanie. Muszę sprawić, by Everton notował dobre rezultaty, a piłkarze grali coraz lepiej. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Zimą Farhad dokonał dwóch znaczących transferów. Na Goodison Park przyszli Theo Walcott i Cenk Tosun. Obaj odnieśli sukces i bardzo nam pomogli - powiedział Allardyce.

- Sezon się zakończył i tradycyjnie mam zaplanowane spotkanie z Moshirim, a następnie udam się na zasłużone wakacje - dodał doświadczony szkoleniowiec.

Być może były selekcjoner Anglików nie zdawał sobie sprawy, że najprawdopodobniej pożegna się z posadą i uda na dłuższy urlop.