Koniec dramatu Santiego Cazorli, Hiszpan wrócił do treningów z Arsenalem

Santi Cazorla wrócił do treningów z drużyną Arsenalu. Hiszpan czekał na ten dzień aż osiemnaście miesięcy. Koszmarne kłopoty, które przysporzyła mu kontuzja kostki powoli odchodzą w zapomnienie. Środkowy pomocnik "Kanonierów" chciałby wystąpić jeszcze w ostatnim spotkaniu tego sezonu.

Wychowanek Oviedo w piłkę na wysokim poziomie nie grał od października 2016 r. Wtedy doznał kontuzji kostki. Z pozoru niezbyt groźny uraz stał się dla Cazorli sporym przekleństwem. Po jednym z zabiegów do rany wdała się gangrena. To spowodowało, że Hiszpan stracił aż osiem centymetrów ścięgna Achillesa.

Hiszpanowi na szczęście pomogły antybiotyki i przeszczep skóry z przedramienia. Cazorla mocno cierpiał, musiał przejść aż osiem operacji. „Marca” opublikowała w listopadzie ubiegłego roku materiał z byłym piłkarzem Villarrealu. Wydanie zdobiła okładka, na której była kostka Cazorli, a na niej fragment tatuażu, który pierwotnie znajdował się na przedramieniu.

- Lekarz wyznał, że jeśli będę mógł przejść się po ogrodzie z synem, to już będzie spory sukces - opowiadał w listopadzie Cazorla. Teraz optyka uległa sporej zmianie. - Chciałbym grać, ale muszę do tego podejść ostrożnie. Po takiej przerwie minie sporo czasu, zanim wrócę do formy - przyznał.

Hiszpanowi w czerwcu kończy się kontrakt z klubem z północnego Londynu, ale Arsenal złożył mu propozycję nowego kontraktu.

Skb

