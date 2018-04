Kontuzja pomocnika Liverpoolu Oxlade'a-Chamberlaina może być bardzo poważna

Nie miał we wtorek szczęścia 24-letni piłkarz "The Reds". W 23. minucie spotkania półfinałowego Ligi Mistrzów przeciwko Romie (5-2), Alex Oxlade-Chamberlain z Liverpoolu doznał kontuzji kolana. Uraz już na powtórkach wyglądał dosyć groźnie. – To może być coś naprawdę bardzo poważnego – powiedział menedżer Juergen Klopp.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Królewski bumerang Salaha powraca. Przejdzie do Realu? Wideo Eurosport

Starcie na Anfield było znakomitą reklamą futbolu. Dla Oxlade’a-Chamberlaina zapewne okaże się jednak nie tylko ostatnim w tym sezonie, ale być może także w tym roku.

Reklama

W jednej z akcji Anglik próbował wślizgiem zatrzymać rywala. Mokra nawierzchnia sprawiła, że nie do końca skontrolował zagranie. Jego prawe kolano wygięło się w nienaturalny sposób. Zawodnik od razu skarżył się na ogromny ból. Po chwili był poza boiskiem, a do szatni trafił na noszach.

Nie ma jeszcze diagnozy, ale możliwe jest zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie. To oznacza, że dobrze ostatnio prezentujący się piłkarz nie ma szans na udział w mistrzostwach świata w Rosji. - Prawdopodobnie jest to bardzo poważny uraz. Możemy tak stwierdzić jeszcze przed dokładnymi badaniami. To dla nas bardzo zła wiadomość i wielka strata. Nie możemy przecież w tym momencie powiększać składu. Mamy przed sobą jeszcze kilka niezwykle istotnych meczów i musimy być kreatywni, aby go zastąpić – powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp.

Drużyna prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca prowadziła już 5-0, ale w ostatnich minutach straciła dwa gole. Rewanż 2 maja w Rzymie.



Zdjęcie Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) touché lors de la demi-finale aller contre l'AS Rome / Getty Images