Kto będzie menedżerem West Bromwich Albion po spadku?

West Browmich Albion w następnym sezonie będzie grało w Championship. „The Baggies” nie zdołali uniknąć spadku z Premier League, choć pod wodzą tymczasowego menedżera Darrena Moore’a „The Baggies” osiągali znakomite wyniki. Kto poprowadzi drużynę Grzegorza Krychowiaka w przyszłym sezonie?

Jak informuje „Sky Sports News”, działacze rozważali trzy kandydatury. W ostatnich dniach z tego grona wypadł Lee Johnson z Bristol City. Na polu boju o posadę zostali Dean Smith z Brentford i… Darren Moore, który ciągle WBA prowadzi jako opiekun tymczasowy.

Moore został niedawno wybrany najlepszym menedżerem kwietnia w Premier League. Co ciekawe, tego samego dnia West Bromwich Albion straciło szanse na utrzymanie. Faktem jest, że Moore całkowicie odmienił słabo spisującą się pod rządami Alana Pardew drużynę. Działacze WBA mogą tylko żałować, że decyzję o zwolnieniu Pardewa podjęli tak późno.

Tymczasem Smith w minionym sezonie doprowadził Brentford do 9. miejsca w Championship. Ponoć nie jest on jednak skory do zmiany pracodawcy i najchętniej pozostałby na Griffin Park.