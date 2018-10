Kylian Mbappe w Manchesterze City? Guardiola: Zacznijcie nas szanować

Stanowcza reakcja Pepa Guardioli na plotki dotyczące rzekomego transferu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain do Manchesteru City. - Nie rozumiem, skąd się biorą takie rzeczy - stwierdził na poniedziałkowej konferencji w Walldorfie menedżer "The Citizens", który zdecydowanie wykluczył taką ewentualność.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli nowy odcinek wattsów. Wideo Eurosport

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że 19-letni napastnik reprezentacji Francji miałby zastąpić na Etihad Stadium Raheema Sterlinga. Na wieść o tym Guardiola tylko popukał się w głowę. - Do niczego takiego nie dojdzie. Nie rozumiem, skąd się biorą takie rzeczy - przeciął wszelkie spekulacje kataloński menedżer.

Reklama

- Manchester City nie wyłoży takich pieniędzy, na jakie zasługuje Mbappe czy PSG. Poza tym, jak mniemam, w najbliższych latach PSG nie sprzeda nigdzie takiego piłkarza. Mbappe do nas nie przyjdzie. Nie zamienimy go na Raheema ani na żadnego innego topowego piłkarza, którego mamy - stwierdził Pep Guardiola i zaapelował o większy szacunek do obu klubów.

- Ludzie powinni mieć więcej szacunku do PSG i Manchesteru City - zwrócił się do dziennikarzy Guardiola na konferencji poprzedzającej wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Hoffenheim.