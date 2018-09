Lampard przed United: "The Special One"? Podobało mi się

Derby County trenera Franka Lamparda zmierzy się we wtorek z Manchesterem United prowadzonym przez Jose Mourinho w Pucharze Ligi Angielskiej. Kiedyś obaj panowie współpracowali ze sobą w Chelsea. Lampard był pomocnikiem londyńskiego klubu, a Mourinho szkoleniowcem.

Lampard debiutuje w tym sezonie na trenerskiej ławce, a Mourinho to doświadczony szkoleniowiec z workiem trofeów. M.in. dwa z nich obaj panowie zdobyli wspólnie, kiedy w 2005 i w 2006 roku "The Blues" sięgnęli po mistrzostwo Anglii. Portugalski szkoleniowiec przychodząc do Chelsea zasłynął stwierdzeniem, że jest "The Special One", czyli wyjątkowy. To hasło weszło do języka piłkarskiego nie tylko w Anglii.

- Widziałem to i mi się podobało - stwierdził Lampard przed meczem z Manchesterem United pytany o słynny przydomek, jaki Mourinho sam sobie nadał. - To było coś innego. W brytyjskiej kulturze raczej nie zachowujemy się w ten sposób. Taki był i tak się składa, że podziwiałem go za to. Kiedy używasz takich określeń, lepiej, żebyś je czymś poparło i on jak najbardziej to zrobił - mówił.

Niektórzy uważają, że trenerska gwiazda Mourinho powoli zaczyna przygasać, ale Lampard nie należy do takich osób.

- Kiedy jesteś menedżerem Manchesteru United, kiedy masz takie CV i doświadczenie, jakie ma Jose Mourinho - a to nie jest antyczna historia, to świeża sprawa jak Liga Europy czy Puchar Anglii - to oczywiście, że wciąż to masz. Jeśli chodzi o "special one" to są tylko słowa. Jeśli o chodzi o to, czy jest doskonałym trenerem, to oczywiście nim jest - podkreślił.

Mourinho może poczuć upływający czas w ostatnich dniach. Portugalczyk w drugim meczu z rzędu będzie rywalizować z drużyną prowadzoną przez byłego podopiecznego. W sobotę także na Old Trafford Manchester United zremisował 1-1 z Wolverhampton Wanderers, którym zawiadował Nuno Espirito Santo, były bramkarz FC Porto.

- Pracował w klubach z czołówki i jest wpływowy. Dokonał zmiany, potrafił podnosić na duchu piłkarzy i jednostki. Kiedy pracujesz z takimi ludźmi jak Jose, to oni pozostawiają w tobie ślad. Jeśli sam chcesz być trenerem, to korzystasz z tej wiedzy - przyznał Lampard, ale nie potrafił powiedzieć, czy w swojej pracy coś kopiuje od Mourinho.

- Nie siedziałem w domu i nie spisywałem listy, ale oczywiście pewne rzeczy zostają. Nie chodzi o konkrety, bardziej o podejście. Każdy trener ma w sobie cechy, które lubisz i których nie lubisz. Z całą pewnością zaczerpnąłem z jego mentalnego podejścia. W tamtej chwili naprawdę miałem odczucie, że ona sprawił, że byłem lepszy.

Mourinho utrzymuje kontakt z wieloma zawodnikami z drużyny Chelsea, z którą zdobył pierwsze mistrzostwo. Niedawno Lampardowi urodziło się pierwsze dziecko - córeczka Chrsitine - i były trener był jednym z tych, którzy zadzwonili z gratulacjami.

- Zawsze był bardzo rodzinny. Potraktował mnie fantastycznie, jak straciłem mamę. Był wtedy w Interze, a dzwonił do mnie regularnie. Takich rzeczy się nie zapomina. W prasie można przeczytać różne rzeczy, ale ty zapamiętujesz człowieka i te małe sprawy, które dla mnie zrobił były wyjątkowe - zdradził Lampard.

Dla Mourinho to trzeci sezon w Manchesterze United, w każdym innym klubie nie pracował dłużej niż trzy lata.

- Oczywiście, że wszyscy jesteśmy do zwolnienia w każdej chwili. On, ja, każdy menedżer. Prawdopodobnie każdy, kto przepracuje dłużej niż trzy lata będzie odstępstwem od reguły. Można wytykać Mourinho takie rzeczy, ale jeśli popatrzy się na innych, to zwykle oni też nie pracują dłużej niż trzy lata. Myślę, że to nic szczególnego w przypadku Jose. Ludzie mówią tak dlatego, że on ciężko pracuje i wymaga dużo od swoich piłkarzy. Wszyscy powinniśmy tak robić, bo na tym polega bycie trenerem - przekonywał Frank Lampard.

Spotkanie Manchesteru United z Derby County we wtorek o 21.00.

