Fatalne wiadomości dla Arsenalu Londyn i reprezentacji Francji. Środkowy obrońca Laurent Koscielny nie zagra przez pół roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atletico Madryt - Arsenal Londyn 1-0. Skrót meczu. Wideo Eurosport

Tę smutną wiadomość potwierdził trener "Kanonierów" Arsene Wenger, który odchodzi z klubu po zakończeniu sezonu. Według francuskiego szkoleniowca, Koscielny musi przejść operację i prawdopodobnie wróci do gry dopiero w grudniu. To oznacza, że nie zobaczymy go na mundialu w Rosji, a także przez trzy, cztery miesiące nowego sezonu Premier League.



32-letni zawodnik doznał kontuzji na początku rewanżowego starcia z Atletico Madryt w półfinale Ligi Europejskiej. Koscielny stracił równowagę i z grymasem bólu upadł na murawę Estadio Wanda Metropolitano. Boisko opuścił na noszach, a jego miejsce zajął Calum Chambers.



Arsenal przegrał z Atletico 0-1. Pierwsze spotkanie na Emirates Stadium zakończyło się remisem 1-1. W wielkim finale Ligi Europejskiej w Lyonie zagrają podopieczni Diego Simeone.

Reklama

RK