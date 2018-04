Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain może wypaść z gry nawet na dziewięć miesięcy

Liverpool rozbił Romę 5-2 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów i jest już bardzo blisko finału w Kijowie. Wtorkowa wygrana z rzymianami ma także gorzki smak. Już w 17. minucie meczu boisko z powodu kontuzji opuścił Alex Oxlade-Chamberlain. Pierwsze doniesienia są fatalne, Anglika czeka nawet dziewięciomiesięczna przerwa.

Sprowadzony latem z Arsenalu Chamberlain miał pecha już w pierwszej fazie spotkania. Starł się z obrońcą Romy Aleksandarem Kolarovem. Wychowanek Southampton opuścił murawę Anfield na noszach. W jego miejsce w 17. minucie pojawił się Giorginio Wijnaldum.

Menedżer "The Reds" Juergen Klopp nie miał dobrej miny, gdy na konferencji prasowej padło pytanie o stan zdrowia Oxlade'a-Chamberlaina. - Więcej będziemy mogli powiedzieć po dokładnych badaniach, lecz ten uraz to dla nas fatalna wiadomość i ogromny cios. Mamy przed sobą kilka ważnych spotkań, a my nie dysponujemy za szerokim składem w tym momencie - powiedział Niemiec.

Dokładniejsze doniesienia na temat stanu zdrowia angielskiego pomocnika nie są dobre. Oxlade-Chamberlain zerwał więzadło krzyżowe przednie, co oznacza, że nie zagra nawet przez najbliższe dziewięć miesięcy. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, gracza "The Reds" ominą mistrzostwa świata w Rosji.

