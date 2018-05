Liverpool fabryką superbohaterów. Salah najnowszym produktem

Fenomenalny sezon, jaki w barwach Liverpoolu rozgrywa Mohamed Salah, natchnął Jamiego Redknappa, byłego piłkarza klubu, a dziś eksperta Sky Sports, do bardzo prostych, choć wypowiedzianych górnolotnie wniosków. W jego opinii na Anfield Road powstała fabryka piłkarskich superbohaterów, którzy właśnie dzięki grze w czerwonej koszulce z zawodników dobrych stali się megagwiazdami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mohamed Salah. Ojciec sukcesu Liverpoolu jest jeden. Wideo Eurosport

44-latek mający za sobą aż jedenaście lat (1991-2002) spędzonych w mieście Beatlesów swoimi spostrzeżeniami podzielił się felietonem opublikowanym na stronie internetowej Sky Sports. "Jest coś wyjątkowego w LFC. Klub potrafi przemieniać piłkarzy i przenosić ich na kompletnie inny poziom. W Salahu widzimy, co się może stać, gdy kibice Liverpoolu naprawdę kogoś wspierają" - pisał.

Reklama

Redknapp oczywiście nie ograniczył się do przykładu cieszącego się tytułem piłkarza roku w Premier League Egipcjanina. Jak się okazuje, Salah kontynuuje na Anfield tradycje rozpoczęte już dawno temu. "Widzieliśmy to z Fernando Torresem. Widzieliśmy z Luisem Suarezem. Do zespołu przychodzili nieźli, obiecujący, odchodzili jako czołowi napastnicy na świecie. Bożyszcze milionów. A przed nimi byli jeszcze Robbie Fowler czy Ian Rush. Coś jest w kibicach tego klubu. Wydaje się, że potrafią przekazać swoim idolom super-moce" - zauważył na łamach serwisu.

W artykule poszedł nawet krok dalej. Wyszedł z założenia, że dzięki swojemu obecnemu herosowi Liverpool jest w stanie osiągnąć to, czego nie osiągnął za czasów Suareza czy Torresa. Wygrać Ligę Mistrzów, i to nawet pomimo tego, że rywalem w finale będzie królujący w rozgrywkach w dwóch poprzednich latach Realu Madryt. "Zobaczenie Momo i całego klubu w rywalizacji z Realem w finale w Kijowie będzie fantastyczne. Gdybym był na miejscu piłkarzy Liverpoolu, to niczego bym się nie bał. Wyszedłbym na boisko z kipiącą wręcz pewnością siebie. Tottenham pokazał już w tym sezonie, że Real można pokonać. Liverpool też może tego dokonać. Ale czy dokona? Obu klubom daję takie same szanse " - podkreślił w puencie.