Liverpool FC - AFC Bournemouth 3-0. Salah strzelił 30. gola w sezonie

Liverpool FC pokonał AFC Bournemouth 3-0 (1-0) w sobotnim meczu 34. kolejki Premier League. Golami dla "The Reds" podzielili się najskuteczniejsi piłkarze drużyny z Anfield Road: Sadio Mane, Mohamed Salah i Roberto Firmino.

Po wyeliminowaniu Manchesteru City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów piłkarze Liverpoolu wrócili w sobotę na ligowe boiska. W meczu przeciwko znajdującemu się w bezpiecznej strefie tabeli Bournemouth podopieczni Juergena Kloppa chcieli zdobyć kolejne trzy punkty, co pozwoliłoby im umocnić się w czołowej czwórce.

"The Reds" w swoim stylu rozpoczęli mecz od huraganowych ataków. Już w 4. minucie, po precyzyjnym zagraniu za linię obrony gości, świetną okazję na ustrzelenie 30. gola w rozgrywkach miał Mohamed Salah. Egipcjanin zdołał uprzedzić Asmira Begovicia, lecz piłka po jego strzale minęła słupek bramki Bośniaka.

Trzy minuty później skuteczniejszy od Salaha okazał się Sadio Mane. Po wycofaniu piłki z rzutu rożnego w pole karne dośrodkował ją Jordan Henderson, a Senegalczyk z 10 metrów oddał strzał głową. Begović zdołał odbić piłkę, ale uczynił to przed siebie, co pozwoliło Mane na doskoczenie do niej i wbicie do pustej bramki.

Po strzeleniu gola akcje gospodarzy wcale nie straciły na tempie, ale na drugą bramkę kibice na Anfield Road musieli długo czekać. Wynikało to w dużej części z nieskuteczności Salaha, który albo uderzał niecelnie, albo w ważnych momentach gubił się w przyjęciu piłki.

Jednak także w meczu, w którym niewiele mu wychodziło, Egipcjanin nigdy nie zwolnił tempa. Jego aktywność i znakomita gra bez piłki została wynagrodzona w 69. minucie, gdy po dośrodkowaniu z głębi pola Trenta Alexandre'a-Arnolda Salah sprytnym strzałem głową przelobował Begovicia.

Apatyczni goście w 82. minucie mogli strzelić kontaktowego gola, lecz Loris Karius obronił strzał oddany z 10 metrów przez Dana Goslinga.

W 90. minucie z trzeciej bramki cieszyli się za to piłkarze "The Reds". Akcję Georginio Wijnalduma i Alexa Oxlade'a-Chamberlaina wykończył Roberto Firmino, który płaskim strzałem przy bliższym słupku zaskoczył zasłoniętego Begovica.

Liverpool FC - AFC Bournemouth 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Sadio Mane (7.), 2-0 Mohamed Salah (69.), 3-0 Roberto Firmino (90.).

Wojciech Malinowski