Liverpool FC. Alex Oxlade-Chamberlain wróci do gry jeszcze w tym sezonie

Miał cierpliwie leczyć się cały sezon i wrócić do gry dopiero w następnym. Najnowsze informacje wskazują na to, że Alex Oxlade-Chamberlain wróci do gry wiosną. Angielski pomocnik Liverpoolu leczy zerwane więzadło w kolanie. Przez kontuzję ominęły go finał Ligi Mistrzów i mistrzostwa świata.

Zdjęcie Alex Oxlade-Chamberlain /PA Sport

Alex Oxlade-Chamberlain pauzuje od ostatnich dni kwietnia. Anglik zerwał więzadło w kolanie w pierwszym półfinałowym meczu z AS Roma. Liverpool wygrał z rzymianami 5-2, a „Ox” opuścił murawę już na początku spotkania.

Reprezentant Anglii opuścił końcówkę poprzedniego sezonu. Nie zagrał w finale Ligi Mistrzów i w mistrzostwach świata. Kolejne prognozy nie były optymistyczne. 25-letni pomocnik miał opuścić cały sezon 2018/19. Dziennik „Liverpool Echo” informuje, że jest jednak spora szansa, aby Oxlade-Chamberlain wrócił do gry wiosną. Menedżer LFC Juergen Klopp potwierdza te informacje.

Alex Oxlade-Chamberlain trafił do Liverpoolu latem zeszłego roku. Arsenal otrzymał za niego 35 milionów funtów. W poprzednim sezonie w barwach "The Reds" zagrał 42 spotkania, w których strzelił pięć goli.