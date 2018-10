Liverpool FC - Cardiff 4-1 w 10. kolejce Premier League. Salah wraca do formy

Liverpool FC pokonał Cardiff City 4-1 (1-0) w sobotnim meczu 10. kolejki Premier League. Dzięki wygranej piłkarze "The Reds" objęli samodzielne przewodnictwo w tabeli i będą na jej czele przynajmniej do poniedziałku, gdy swój mecz rozegra Manchester City. Świetny mecz w zespole gospodarzy rozegrał Mohamed Salah, który strzelił gola i zanotował dwie efektowne asysty.

Wyjazd na Anfield Road kontynuował wyjątkowo nieprzyjemną serię beniaminka, który w pierwszych tygodniach sezonu mierzył się już z czterema innymi klubami z czołowej szóstki Premier League. W żadnym z tych spotkań podopieczni Neila Warnocka nie byli w stanie zdobyć punktu i również w sobotę skazywano ich na pożarcie dla "The Reds".

Potwierdziła to pierwsza połowa, w której od pierwszej minuty piłkarze Juergena Kloppa rozpoczęli bezustanne oblężenie bramki Neila Etheridge'a. Większość akcji gospodarze przeprowadzali prawą stroną, gdzie świetnie do akcji ofensywnych podłączał się Trent Alexander-Arnold.

Obrona Cardiff była w stanie zachować czyste konto tylko przez dziesięć minut. W polu karnym doszło wtedy do olbrzymiego zamieszania, w którym defensorom gości udało się co prawda zablokować strzały Georginio Wijnalduma i Sadio Mane, ale nie zdążyli do piłki, gdy ruszył do niej Mohamed Salah. Egipcjanin mocno uderzył z ostrego kąta i zdobył w ten sposób swojego piątego gola w bieżącym sezonie.

Ataki "The Reds" po zdobyciu bramki wcale nie zelżały i w polu karnym gości co chwilę robiło się gorąco. Po kwadransie gry bardzo bliski podwyższenia prowadzenia był Virgil van Dijk, lecz piłka po strzale głową Holendra odbiła się od słupka.

Walijskiej drużynie udało się jednak zejść na przerwę ze stratą tylko jednego gola, a po zmianie stron goście zaczęli w końcu grać nieco odważniej. W 66. minucie wykorzystał to Sadio Mane, który wykazał najlepszą orientację w polu karnym i mocnym strzałem lewą nogą zmusił Etheridge'a do sięgnięcia do siatki po raz drugi.

W 77. minucie powody do radości mieli w końcu fani Cardiff. Również w tej akcji było trochę przypadku, gdyż przy prostopadłym podaniu piłka odbiła się od nogi Van Dijka. Wykorzystał to Callum Patterson, który doskoczył do piłki i posłał ją obok nogi złapanego na wykroku Allisona Beckera.

Ostatni kwadrans był już jednak popisem umiejętności gry z kontrataku podopiecznych Kloppa. Najpierw w 85. minucie rezerwowy Xherdan Shaqiri wykorzystał znakomite zagranie Salaha i po sprytnym zwodzie płaskim strzałem ponownie zapewnił bezpieczne prowadzenie "The Reds". Strzelanie w sobotnie popołudnie zakończył za to Mane, który dwie minuty później wykorzystał kolejne idealne podanie Salaha i sprytnie podciął piłkę nad próbującym interweniować golkiperem Cardiff.

Liverpool wygrał ostatecznie 4-1 i na trzy punkty odskoczył w tabeli Premier League od Manchesteru City, któremu po dziewięciu kolejkach ustępował tylko gorszą różnicą bramek. "The Citizens" swój mecz rozegrają jednak dopiero w poniedziałek, gdy na Wembley w hicie tej serii spotkań zmierzą się z Tottenhamem.

Liverpool - Cardiff City 4-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Mohamed Salah (10.), 2-0 Sadio Mane (66.), 2-1 Callum Patterson (77.), 3-1 Xherdan Shaqiri (85.), 4-1 Sadio Mane (87.)

Wojciech Malinowski

