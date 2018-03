Liverpool FC - Watford FC 5-0. Salah show!

Sobotni wieczór na Anfield należał do Mohameda Salaha! Liverpool pokonał Watfrod 5-0, a Egipcjanin strzelił cztery gole i miał asystę! Pobił on tym samym klubowy rekord, który do tej pory należał do Fernanda Torresa.

Zdjęcie Mohamed Salah (Liverpool) contre Watford. /Getty Images

Mecz na Anfield rozegrano przy padającym śniegu. Zimowa sceneria zdecydowanie lepiej wpłynęła na Liverpool, który i tak do spotkania przystępował w roli faworyta. Przewaga „The Reds” była jednak tego dnia bardzo wyraźna. Watford dzielnie bronił się do… czwartej minuty, kiedy to po raz pierwszy dał o sobie znać Mohamed Salah. Egipcjanin „posadził” na murawie Miguela Britosa i z ostrego kąta pokonał Orestisa Karnezisa.

Piłkarze Juergena Kloppa prowadzenie podwyższyli tuż przed przerwą. Po kapitalnym dośrodkowaniu Andrew Robertsona, piłkę z bliska do siatki wpakował Salah. W tym momencie była to dla niego 26. bramka w tym sezonie Premier League. Dzięki temu został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców (Harry Kane z Tottenhamu ma 24 trafienia). Mało tego, reprezentant Egiptu pobił też rekord Fernando Torresa z sezonu 2007/08 - licząc wszystkie rozgrywki, Salah strzelił już 34 gole, najwięcej spośród zawodników, którzy rozgrywali pierwszy sezon w barwach Liverpoolu.

Koncert Egipcjanina i trwał w drugiej połowie. Do dubletu dołożył on w drugiej połowie asystę przy golu Roberto Firmino. Brazylijczyk „krzyżakiem” podwyższył prowadzenie Liverpoolu.

W 77. minucie Salah zrobił coś, o czym długo będą pisały wszystkie sportowe media na świecie. Będąc w polu karnym rywali, na małej przestrzeni ośmieszył czterech(!) obrońców gości i sytuacyjnym strzałem skompletował hat tricka - pierwszego dla Liverpoolu.

Watford był na kolanach, z czego w pełni korzystał główny bohater sobotniego wieczoru na Anfield. W 85. minucie Salah po raz czwarty pokonał Karnezisa, śrubując ustanowiony wcześniej przez siebie rekord goli strzelonych przez debiutanta! Ostatni raz taki popis strzelecki w drużynie Liverpoolu dał Luis Suarez w grudniu 2013 roku przeciwko Norwich City.

Ostatecznie Liverpool rozgromił na własnym stadionie Anfield aż 5-0.

Liverpool - Watford 5-0 (2-0). Raport meczowy

Bramki: Salah (4., 43., 77., 85., Firmino 50.).

