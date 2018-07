Liverpool. Klopp zachwycony nową umową Salaha

Lepszej wiadomości w poniedziałek rano kibice "The Reds" nie mogli sobie wymarzyć. Ogłoszono bowiem, że Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Nowa umowa obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. - Podpisanie nowej umowy pokazuje jasno, że on wierzy w klub, a my wierzymy w niego – powiedział menedżer zespołu Juergen Klopp.

Salah trafił na Anfield latem zeszłego roku z AS Roma. W pierwszym sezonie występów w Liverpoolu zdobył aż 44 bramki w 52 meczach. Nic dziwnego, że dostał kilka nagród, w tym tę dla najlepszego zawodnika Premier League.

26-latkiem mocno interesuje się Real Madryt, ale teraz jego pozyskanie będzie trudniejsze i przede wszystkim droższe. Zawodnik podpisał nowy kontrakt na pięć kolejnych sezonów.

- Ta wiadomość jasno oznacza, że doceniamy człowieka, który kapitalnie prezentował się w poprzednim sezonie i zrobił wiele dobrego dla zespołu. Podpisanie nowej umowy pokazuje jasno, że on wierzy w klub, a my wierzymy w niego. Chcemy, aby domem światowej klasy talentów było właśnie Anfield i to właśnie tutaj mogli oni spełniać marzenia i ambicje. Wszyscy mocno pracujemy, aby osiągać sukcesy – powiedział menedżer Juergen Klopp.

- Kiedy ktoś taki jak Mo Salah mówi, że Liverpool to jest jego dom, to znaczy naprawdę dużo. W tym samym momencie my udowadniamy jak jest dla nas ważny. Razem z nim chcemy być jeszcze lepszym zespołem – dodał Niemiec.

Salah, który niedawno zmagał się z urazem barku ostatnio grał na mundialu w Rosji. Strzelił jednego gola, ale jego drużyna nie wyszła z grupy.